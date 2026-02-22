A- A+

Carnaval 2026 Sinonimo de tradição e segurança, Camburão da Alegria animou foliões em Olinda neste domingo (22) Um dos mais tradicionais do calendário pós-Carnaval de Pernambuco, o Camburão reuniu foliões, famílias, amigos e amantes da música popular pernambucana

Neste domingo (22), na Praça 12 de Março, em Bairro Novo, Olinda, a 33ª edição do Camburão da Alegria curou a ressaca dos saudosos e encerrou o Carnaval 2026.

Um dos mais tradicionais do calendário pós-Carnaval de Pernambuco, o Camburão reuniu foliões, famílias, amigos e amantes da música popular pernambucana em um clima de alegria, descontração e identidade cultural, celebrando a pluralidade sonora e cultural do estado.

Para o presidente e fundador do bloco, Jair Ferreira dos Santos, a tradição do bloco vai muito além da "cura da ressaca".

"A tradição do bloco foi criada para que os policiais militares que trabalham o período de Momo tivessem um dia de folga para brincar. Assim, criamos o bloco Camburão da Alegria para que a no domingo após o Carnaval eles conseguissem, juntamente com a família, brincar o Carnaval", destacou o presidente.

Tradição

E o perfil familiar do bloco permanece firme, mesmo 33 anos depois. A aposentada Lourdes Maria dos Santos, de 65 anos, contou que acompanha o bloco com o esposo, que é policial militar aposentado, desde a primeira edição.

"O Camburão é a única festa que eu não abro mão. Até hoje eu tenho a camisa da primeira edição e não deixo de vir prestigiar o bloco", compartilhou Lourdes.

Outra característica marcante do bloco é a segurança. Meire Rose Lima frequenta a festa há quatro anos com os amigos e a família; o esposo André Luiz e a filha Melissa, de 6 anos.

"O que mais me atrai é a segurança, poder brincar em segurança com a minnha família. Isso não tem comparação", frisou.

Devido a problemas técnicos, somente quatro dos sete trios elétricos previstos para a festa fizeram a alegria dos foliões. Entre eles, um foi dedicado exclusivamente ao brega, em um retorno histórico do destaque do ritmo ao bloco após um hiato de dez anos. Entre as atrações que fizeram a alegria do camburão estavam nomes como: André Viana, Amigas do Brega, Netynho Xote 10 e Banda Prakta.

