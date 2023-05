A- A+

SEGURANÇA Sinpol promove ato em defesa da pauta salarial e funcional da Polícia Civil de Pernambuco Ato terá concentração a partir das 8h desta quarta-feira, no bairro do Derby

O Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol-PE) realizará um ato na próxima quarta-feira (24), com o objetivo de reforçar a pauta salarial e funcional da categoria. O evento contará com uma panfletagem na Praça do Derby, na área central do Recife, a partir das 8h.

Há um mês, o Sinpol entregou ao Governo de Pernambuco as pautas de reivindicação. No entanto, até o momento, não houve uma resposta efetiva.

"É imprescindível reconhecer que a atuação da Polícia Civil é essencial para a garantia da segurança e da ordem pública. Sem investimentos adequados e o devido reconhecimento, não podemos esperar uma redução efetiva da criminalidade em nosso estado. Chegou a hora de priorizar e valorizar a Polícia Civil para construirmos um Pernambuco mais seguro e justo", disse o presidente do Sinpol, Rafael Cavalcanti.

