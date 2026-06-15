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Formação Sinta o Som: alunos da rede pública do Recife participam de espetáculo musical sobre Luiz Gonzaga Projeto será encenado por estudantes de escolas municipais da Bomba do Hemetério e da UR-2, na Escola de Formação Paulo Freire

A Caravana Sinta o Som chega pela primeira vez ao Recife para promover a valorização da cultura brasileira e fortalecer o acesso à formação artística de crianças e jovens da rede pública de ensino.

Com experiências educativas e artísticas, o projeto busca ampliar o contato dos estudantes com a música, estimula a criatividade, favorece o desenvolvimento humano e contribui para a formação de novos públicos para a cultura.

A segunda edição do projeto oferece oficinas musicais para 500 estudantes e professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental na cidade e apresentará o espetáculo “O Brasil de Luiz Gonzaga: Travessias e Sonhos”, nesta sexta-feira (19), às 9h, na Escola de Formação Paulo Freire, na Madalena.

O musical sobre o Rei do Baião será conduzido por um repentista viajante do tempo que, para percorrer a trajetória de Luiz Gonzaga, contará com a participação dos estudantes das escolas municipais Manoel Antônio de Freitas, na Bomba do Hemetério, e Margarida Serpa Cossart, na UR-2, que recebem as ações formativas em sala de aula desde março.

Os alunos foram convidados a conhecer o som de Luiz Gonzaga, que nasceu em Exu, no Sertão pernambucano, e ensinou o Brasil e o mundo a riqueza e a força das tradições nordestinas.

Sobre o projeto

Criado pelo Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME), o Sinta o Som tem o compromisso de ampliar o acesso à educação musical, promover a descentralização das políticas culturais concentradas nos grandes centros urbanos, estreitar laços com as redes municipais de ensino e proporcionar experiências artísticas para a comunidade escolar.

A programação desta segunda Caravana contempla atividades interativas de sensibilização musical e ações pedagógicas para alunos, como oficinas de musicalidade e confecção de instrumentos não convencionais.

Serviço

Caravana Sinta o Som

Apresentação do espetáculo “O Brasil de Luiz Gonzaga: Travessias e Sonhos”

Data e hora: Dia 19 de junho, às 9h,

Endereço: Escola de Formação Paulo Freire - Rua Real da Torre, 299 - Madalena, Recife/PE

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