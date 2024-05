Sintepe e Governo de PE fecham acordo para aumento salarial real e convocação de concursados

A- A+

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe) e o Governo do Estado firmaram, na última terça-feira (28), em assembleia, acordo para reajuste salarial real da categoria, que passa a vigorar em junho de 2024. O sindicato conseguiu aumento que terá repercussão na carreira para todos os cargos: professores, analistas e administrativos, sejam eles ativos, aposentados ou os que trabalham com contrato por tempo determinado (CTDs).

Para aqueles professores que recebem vencimento base abaixo do Piso Nacional do Magistério, o reajuste se dará com efeitos retroativos ao mês de janeiro de 2024. As negociações duraram exatos três meses, quando houveram cerca de seis rodadas de negociação.

Com a aprovação do reajuste, os profissionais de educação do Estado vão se localizar entre os percentuais de 3,62% para quem recebia abaixo do piso salarial do magistério ou para professores de nível médio, chegando a 26,67%, no caso de professores que tenham Mestrado e Doutorado. Nesta grade de aumento, grande parte dos educadores receberão reajustes entre 3,64% e 15%. Recebem aumento linear de 8,6% todos os servidores administrativos e analistas educacionais.

O Piso Salarial do Magistério é a remuneração mínima que um professor de rede pública pode deve receber em todo o País para uma carga horária de 200 horas/aula. O piso em 2024 foi reajustado em 3,64%, correspondendo a R$4.580,57.

Convocação de concursados e propósitos futuros

A rodada de negociações também conquistou o compromisso do Estado de convocar os concursados, reeditar o Programa Professor Conectado, iniciativa que garante computadores e acesso à conectividade para execução do trabalho diário dos professores.

A presidente do Sintepe, Ivete Caetano, afirma que, mesmo diante das conquistas direcionadas aos salários da categoria, o sindicato vai lutar para conseguir outras melhorias, desta vez, ligadas às questões de infraestrutura.

“São muitos pontos específicos. Continua a mesa de negociação específica da educação. Continua a luta para que todas as escolas sejam climatizadas, para que a merenda escolar seja melhor, para que todas as escolas por reformas. Continua a luta em defesa da escola pública, em defesa da educação e da classe trabalhadora”, disse nas redes sociais do Sintepe.



Secretaria de Administração

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Administração de Pernambuco se pronunciou. Por meio de nota, a pasta disse que a gestão estadual a ação vai favorecer mais de 76 mil profissionais, entre professores e administrativos da Educação.

"Com a educação, já são oito categorias que chegam a um acordo com a gestão estadual, representando um total de 150 mil servidores a serem beneficiados com o reajuste salarial.

As demais categorias a firmarem o acordo foram: médicos, militares, motoristas, docentes da Universidade de Pernambuco (UPE), assessores jurídicos, servidores da saúde e da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa). As negociações seguem, ainda, com outras categorias", diz a nota.

