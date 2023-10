A- A+

Guerra Sirenes soam em Jerusalém pela 1ª vez em 50 anos após ataque do Hamas a assentamento israelenses Dez pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, de acordo com o jornal Haaretz

Sirenes de alerta soaram em Jerusalém pela primeira vez em 50 anos nesta segunda-feira, depois que o grupo islâmico palestino Hamas disparou foguetes contra um assentamento israelense na região da capital, sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. De acordo com o jornal Haaretz, 10 pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave.

Os disparos ocorreram de Gaza em direção a Israel por volta do meio-dia (6h no horário de Brasília). As sirenes soaram em dezenas de cidades, incluindo Jerusalém e a área metropolitana de Tel Aviv, distantes 65 km, informou o Haaretz.

Ainda segundo o jornal israelense, três pessoas ficaram feridas no assentamento Har Adar, aproximadamente 15 km a oeste de Jerusalém. Uma pessoa ficou ferida na cidade mista árabe-israelense de Abu Gosh, nas proximidades, e outras seis em Betar Ilit.

O serviço de resgate de Israel, Magen David Ado (MDA), está na região socorrendo as vítimas, de acordo com a imprensa local.

O Hamas reivindicou os ataques nesta tarde, depois que Israel bombardeou casas de civis, mesquitas, universidades e hospitais em Gaza, informou o site The Middle East Eye, especializado em Oriente Médio.

Imagens de um vídeo ao vivo publicado nas redes mostraram o pânico na área, enquanto as pessoas tentavam se proteger.

No sábado, o Hamas, grupo palestino extremista armado, promoveu um ataque terrorista sem precedentes contra o território de Israel por terra, céu e mar. Os números oficiais mostram mais de 1,3 mil mortos desde a ofensiva, entre israelenses e palestinos.

