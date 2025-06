A- A+

MUNDO Sirenes tocam em Israel após mísseis serem lançados do Irã, diz Exército Nova onda de mísseis iranianos acontece pouco tempo depois de o Exército israelense anunciar que estaria efetuando novos ataques à capital do Irã, Teerã

Sirenes de alerta tocaram em Israel, de acordo com o Exército local, no início desta quinta-feira, 19, após mísseis lançados do Irã terem sido detectados pelo sistema. "Agora há pouco, sirenes tocaram em muitas áreas pelo território de Israel após a identificação de mísseis lançados do Irã em direção ao Estado israelense", afirmou a Força Militar, em um post no Telegram.

Em meio a este contexto, jornalistas da AFP escutaram explosões em Tel Aviv e Jerusalém, sendo que, nesta última localidade, os repórteres contam que os barulhos foram os mais intensos desde o início da ofensiva.





Esta nova onda de mísseis iranianos acontece pouco tempo depois de o Exército israelense anunciar que estaria efetuando ataques à capital do Irã, Teerã.

De acordo com o Ministro de Relações Exteriores de Israel, um hospital Soroka, ao sul do país, em Beersheba. Um porta-voz local afirma que ainda não há informações sobre feridos. "Estamos avaliando danos."

