A- A+

retomada Síria assume controle de todas as antigas bases militares dos EUA no país O exército sírio agora assumiu o controle total da maioria dos locais militares no país onde o exército dos EUA estava anteriormente implantado

As forças militares dos EUA completaram sua retirada da base aérea de Qasrak nesta quinta-feira (16) quando um comboio final de soldados e equipamentos deixou o local na província de Hasakah, na Síria, disseram autoridades de ambos os lados.

O exército sírio agora assumiu o controle total da maioria dos locais militares no país onde o exército dos EUA estava anteriormente implantado.

O ministério das Relações Exteriores da Síria afirmou em um comunicado que "a restauração da soberania do estado sírio sobre áreas que estavam fora de seu controle, incluindo as regiões nordeste e de fronteira, é o resultado dos esforços contínuos do governo para unificar o país dentro do quadro de um único estado".

O porta-voz chefe do Comando Central dos EUA, Capitão Tim Hawkins, confirmou a retirada: "As forças dos EUA completaram a entrega de todas as nossas principais bases na Síria, como parte de uma transição deliberada e baseada em condições", disse Hawkins, acrescentando que o exército americano continuará a "apoiar os esforços de contraterrorismo liderados por parceiros"

Comboios de caminhões puderam ser vistos deixando a base nesta quinta, transportando veículos militares e equipamentos.



Veja também