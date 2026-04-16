Qui, 16 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
retomada

Síria assume controle de todas as antigas bases militares dos EUA no país

O exército sírio agora assumiu o controle total da maioria dos locais militares no país onde o exército dos EUA estava anteriormente implantado

Reportar Erro
Síria assume controle de todas as antigas bases militares dos EUA no paísSíria assume controle de todas as antigas bases militares dos EUA no país - Foto: Bakr Alkasem/AFP

As forças militares dos EUA completaram sua retirada da base aérea de Qasrak nesta quinta-feira (16) quando um comboio final de soldados e equipamentos deixou o local na província de Hasakah, na Síria, disseram autoridades de ambos os lados.

O exército sírio agora assumiu o controle total da maioria dos locais militares no país onde o exército dos EUA estava anteriormente implantado.

O ministério das Relações Exteriores da Síria afirmou em um comunicado que "a restauração da soberania do estado sírio sobre áreas que estavam fora de seu controle, incluindo as regiões nordeste e de fronteira, é o resultado dos esforços contínuos do governo para unificar o país dentro do quadro de um único estado".

Leia também

• Empresa francesa de cimento Lafarge é declarada culpada de financiamento do terrorismo na Síria

• A Síria inicia trabalhos de remoção de minas nas proximidades de um importante campo de gás

• Violência de 2025 em reduto druso na Síria pode constituir crimes de guerra

O porta-voz chefe do Comando Central dos EUA, Capitão Tim Hawkins, confirmou a retirada: "As forças dos EUA completaram a entrega de todas as nossas principais bases na Síria, como parte de uma transição deliberada e baseada em condições", disse Hawkins, acrescentando que o exército americano continuará a "apoiar os esforços de contraterrorismo liderados por parceiros"

Comboios de caminhões puderam ser vistos deixando a base nesta quinta, transportando veículos militares e equipamentos.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter