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Oriente Médio Síria condena primo de Bashar al-Assad à morte Juiz Fakhr al Din al Aryan declarou Wassim al-Assad culpado de assassinatos, "homicídios dolorosos de várias pessoas, acompanhados de atos de tortura e brutalidade"

A Justiça da Síria condenou nesta terça-feira (18) à morte, por “crimes contra a humanidade e de guerra”, Wassim al-Assad, um primo detido do ex-presidente Bashar al-Assad, que recebeu a mesma pena há uma semana em um julgamento à revelação.

O juiz Fakhr al Din al Aryan declarou Wassim al-Assad culpado de assassinatos, "homicídios dolorosos de várias pessoas, acompanhados de atos de tortura e brutalidade".

“Portanto, foi condenado à morte”, afirmou.

Em abril, a Síria iniciou processos contra Bashar al-Assad, refugiado na Rússia, e outras autoridades de sua administração pelas atrocidades cometidas durante a guerra civil iniciada em 2011 com uma repressão brutal às manifestações pró-democracia.

Wassim al-Assad é o primeiro membro do clã a ser julgado presencialmente. Ele foi detido em junho, perto da fronteira com o Líbano.

A guerra, com a participação de vários países, devastou o país entre 2011 e 2024 e deixou mais de meio milhão de mortos, milhões de deslocados e quantidades de milhares de desaparecidos.

O tribunal concluiu que Wassim al-Assad formou dois grupos armados fiéis ao antigo regime, que executaram ataques fatais nas imediações de Damasco. Também o declarou acusado de incitação à guerra civil.

Outras acusações, por tráfico de drogas, foram abandonadas por falta de provas suficientes.

Embora não ocupe uma carga de alto escalonamento, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou Wassim al-Assad em 2023, acusado de comandar uma unidade paramilitar e de ser “uma figura-chave da rede regional de narcotráfico”.

A informação pode ser objeto de recurso anterior ao Tribunal de Cassação, a principal instância judicial da Síria. As novas autoridades sírias, que chegaram ao poder em dezembro de 2024, assumiram o compromisso de levar os responsáveis pelos crimes cometidos sob o regime de Assad aos tribunais.

Em 11 de agosto, Bashar al-Assad e seis ex-comandantes do Exército e das Forças de Segurança foram condenados à morte à revelação por crimes cometidos durante o período.

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