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Síria enviará milhares de soldados à Arábia e ao Iêmen para combater houthis

Ajuda militar do país comandado por Ahmed al-Sharaa vai reforçar o governo reconhecido internacionalmente e apoiado por Riade

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A Síria, comandada por Ahmed al-Sharaa, enviará milhares de soldados à Arábia Saudita e ao Iêmen para ajudar a repelir os houthisA Síria, comandada por Ahmed al-Sharaa, enviará milhares de soldados à Arábia Saudita e ao Iêmen para ajudar a repelir os houthis - Foto: Presidência Síria / AFP

A Síria enviará milhares de soldados à Arábia Saudita e ao Iêmen para ajudar a repelir os houthis e reforçar o governo reconhecido internacionalmente e apoiado por Riade, disseram várias autoridades iemenitas à AFP.

Segundo três fontes do Exército iemenita e um alto funcionário da área de defesa, centenas de soldados já se encontram em campo em ambos os países.

Uma fonte da presidência do Iêmen e outra do Ministério da Defesa acrescentaram que outros milhares estão prontos para o envio.
 

 

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