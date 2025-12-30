A- A+

MUNDO Síria impõe toque de recolher noturno em cidade portuária após onda de violência sectária Grupo minoritário tem sido alvo de ataques desde a deposição do ex-presidente sírio Bashar al-Assad, também alauíta, em dezembro de 2024

As autoridades sírias impuseram um toque de recolher noturno na cidade portuária de Latakia nesta terça-feira (30), após ataques ocorridos no dia anterior em bairros de maioria alauíta.

O Ministério do Interior anunciou um "toque de recolher na cidade de Latakia, em vigor das 17h00 (11h00 de Brasília desta terça-feira, 30 de dezembro de 2025, até as 6h00 (00h00 de Brasília) de quarta-feira, 31 de dezembro de 2025".

Esse grupo minoritário tem sido alvo de ataques desde a deposição do ex-presidente sírio Bashar al-Assad, também alauíta, em dezembro de 2024.

Na segunda-feira, várias pessoas atacaram bairros predominantemente alauítas, danificando carros e vandalizando lojas.

Os ataques ocorreram um dia depois de três pessoas terem morrido durante protestos em massa dessa comunidade minoritária após um atentado com bomba na cidade de Homs.

Segundo uma fonte, uma das vítimas era membro das forças de segurança sírias.

As autoridades sírias declararam na segunda-feira que as forças "reforçaram a presença em vários bairros da cidade de Latakia, como parte das medidas tomadas para monitorar a situação no terreno, melhorar a segurança e a estabilidade e garantir a segurança dos cidadãos e dos bens".

Latakia, cidade localizada no coração da zona alauita da Síria, também possui diversos bairros de maioria sunita.

Em março, centenas de alauitas foram mortos em massacres sectários nessa região da Síria.

Apesar das garantias de Damasco de que todas as comunidades na Síria serão protegidas, as minorias permanecem apreensivas quanto ao seu futuro sob as novas autoridades.

