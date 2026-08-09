Síria retomará o controle de duas bases estratégicas no Mediterrâneo

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As forças russas na Síria abrirão mão do controle de duas bases estratégicas na costa do Mediterrâneo, que serão usadas como centros de treinamento conjuntos Rússia-Síria, de acordo com um novo acordo entre os dois países, informou o Ministério das Relações Exteriores da Síria neste domingo,9.



A Rússia foi o principal aliado político e militar do ex-presidente Bashar al-Assad durante a guerra civil no país, entre 2011 e 2024. Assad foi deposto em dezembro de 2024 por insurgentes islamitas liderados pelo atual presidente interino, Ahmad al-Sharaa, e desde então vive exilado na Rússia.

Ao longo do conflito, a base aérea de Hmeimem e a base naval de Tartus foram postos avançados militares russos fundamentais no Mediterrâneo oriental.



Nos termos do novo acordo entre Damasco e Moscou, a Síria assumirá o controle da base aérea de Hmeimem e do cais comercial no porto de Tartus como parte de sua administração civil. As instalações militares em ambos os locais se tornarão centros de "treinamento conjunto", informou o Ministério das Relações Exteriores.



Os novos acordos representam uma "reorganização da presença russa" ao longo da costa da Síria, afirmou o ministério.



"Esta medida representa o desenvolvimento mais significativo desde o início das negociações, há aproximadamente um ano e meio, abrindo caminho para uma nova fase nas relações sírio-russas", diz o comunicado.



A Rússia não comentou imediatamente o acordo.

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