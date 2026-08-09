Síria retomará o controle de duas bases estratégicas no Mediterrâneo
Locais serão usadas como centros de treinamento conjuntos Rússia-Síria, de acordo com um novo acordo entre os dois países
As forças russas na Síria abrirão mão do controle de duas bases estratégicas na costa do Mediterrâneo, que serão usadas como centros de treinamento conjuntos Rússia-Síria, de acordo com um novo acordo entre os dois países, informou o Ministério das Relações Exteriores da Síria neste domingo,9.
A Rússia foi o principal aliado político e militar do ex-presidente Bashar al-Assad durante a guerra civil no país, entre 2011 e 2024. Assad foi deposto em dezembro de 2024 por insurgentes islamitas liderados pelo atual presidente interino, Ahmad al-Sharaa, e desde então vive exilado na Rússia.
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Ao longo do conflito, a base aérea de Hmeimem e a base naval de Tartus foram postos avançados militares russos fundamentais no Mediterrâneo oriental.
Nos termos do novo acordo entre Damasco e Moscou, a Síria assumirá o controle da base aérea de Hmeimem e do cais comercial no porto de Tartus como parte de sua administração civil. As instalações militares em ambos os locais se tornarão centros de "treinamento conjunto", informou o Ministério das Relações Exteriores.
Os novos acordos representam uma "reorganização da presença russa" ao longo da costa da Síria, afirmou o ministério.
"Esta medida representa o desenvolvimento mais significativo desde o início das negociações, há aproximadamente um ano e meio, abrindo caminho para uma nova fase nas relações sírio-russas", diz o comunicado.
A Rússia não comentou imediatamente o acordo.