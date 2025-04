A- A+

Mata Sul Sirinhaém: homem, mulher e criança são atingidos por tiros em residência; polícia investiga crime Caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (24), no povoado de Santo Amaro, e teria sido praticado por suspeitos encapuzados

Um homem, uma mulher e uma criança foram atingidos por tiros em uma residência na cidade de Sirinhaém, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O crime aconteceu na noite dessa quinta-feira (24), no povoado de Santo Amaro, e teria sido praticado por suspeitos encapuzados.

Em nota conjunta, as Polícias Militar e Civil do estado informaram que agentes da 10ª Companhia Independente da PM foram acionados após as vítimas darem entrada em uma unidade de saúde local.

Os atingidos, cujos nomes e idades não foram divulgados, deram entrada com ferimentos causados por disparos de arma de fogo.

Não há informações sobre a motivação e autoria do crime. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, por meio da Delegacia de Palmares, também na Mata Sul.

