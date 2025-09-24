Qua, 24 de Setembro

América do Sul

Sismo de magnitude 6,2 abala Caracas e oeste da Venezuela

Epicentro foi a 7,8 km de profundidade

Bandeira da VenezuelaBandeira da Venezuela - Foto: Divulgação

Um terremoto de magnitude 6,2 sacudiu Caracas e boa parte do oeste da Venezuela na tarde desta quarta-feira (24), sem que fossem reportados de imediato danos materiais ou vítimas.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro esteve localizado a 7,8 km de profundidade e a 24 km de Mene Grande, uma localidade petrolífera em uma região pouco povoada do estado ocidental de Zulia.

Por sua vez, o Serviço Geológico Colombiano registrou o tremor com magnitude de 6,1, de profundidade superficial, e o qualificou como "evento sísmico internacional", pois foi sentido na própria Colômbia e nas ilhas caribenhas de Aruba, Curaçao e Bonaire.

O sismo causou certa alarme em cidades como Caracas e nas ocidentais Barquisimeto, San Cristóbal, Mérida e Maracaibo, segundo relataram pessoas nas redes sociais e em chats de grupos profissionais.

Nessas localidades, de acordo com testemunhas, ele foi sentido com mais força e algumas pessoas assustadas saíram às ruas, mas não houve registros de órgãos oficiais sobre danos materiais importantes.

Os últimos terremotos que deixaram vítimas na Venezuela ocorreram em Cariaco, no estado oriental de Sucre, em 9 de julho de 1997, com 73 mortes; e em Caracas, em 29 de julho de 1967, com 283 falecidos e 2 mil feridos.

Aproximadamente 80% da população da Venezuela vive em zonas de alta ameaça sísmica.


 

