Sistema de patinetes elétricos chega ao Recife; confira valores, bairros atendidos e saiba como usar
Equipamentos poderão ser utilizados, mediante pagamento, por maiores de 18 anos
O Recife lançou, neste domingo (22), o sistema de patinetes elétricos compartilhados que começa a operar de forma experimental em diferentes pontos da cidade. Os equipamentos poderão ser utilizados, mediante pagamento, por maiores de 18 anos.
Em fase inicial, o modelo de micromobilidade urbana conta com duas empresas credenciadas - Jet e Whoosh -, e poderá ser utilizado através dos aplicativos das marcas.
"O usuário pode retirar o patinete em um dos pontos e devolvê-lo em outro. Estamos iniciando um período experimental, com possibilidade de expansão ao longo do tempo", afirmou o prefeito do Recife, João Campos, durante lançamento.
O gestor explicou que os patinetes não podem ser utilizados sob efeito de álcool e devem ser conduzidos e estacionados em locais adequados.
Cerca de 90 pontos de estacionamento foram distribuídos nas seguintes localidades:
Bairro do Recife, Boa Viagem, Pina, Santo Antônio, São José, Boa Vista, Santo Amaro, Graças, Aflitos, Espinheiro, Casa Forte, Santana, Poço da Panela, Parnamirim, Jaqueira, Torre, Madalena, Derby e Paissandu.
“Pode até parecer um brinquedo, mas é um meio de transporte, com regras claras. É importante destacar que o custo de operação é totalmente das empresas, cabendo à Prefeitura apenas a regulamentação”, pontuou Campos.
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A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia e integra o programa EITA! Labs. A prefeitura estima que a operação poderá chegar a mais de mil patinetes em circulação.
Para usar, é necessário baixar os aplicativos das marcas autorizadas [confira links e valores ao final do texto] e realizar o cadastro com dados pessoais.
"Os usuários poderão localizar os patinetes disponíveis, desbloquear os equipamentos via QR Code e realizar o pagamento diretamente na plataforma. Ao final do trajeto, os veículos deverão ser estacionados em pontos autorizados", explicou a prefeitura.
Os valores de uso variam de acordo com a empresa escolhida e o tempo de utilização. Os preços partem de R$ 0,63 por minuto, com opções de pacotes a partir de R$ 13 por 20 minutos [confira valores ao final do texto].
A circulação seguirá normas de segurança e respeito aos limites de velocidade e áreas específicas, como ciclovias, ciclofaixas e vias com velocidade reduzida.
"A implantação será acompanhada continuamente pela prefeitura ao longo de 12 meses. Durante esse período, serão avaliados o comportamento dos usuários, os impactos na mobilidade urbana e a eficiência do modelo, permitindo ajustes e aprimoramentos na operação", informou a gestão municipal.
O secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, destaca que a iniciativa amplia as opções de mobilidade com solução "sustentável, prática e conectada com o futuro das cidades".
"Essa fase permite que a prefeitura acompanhe de perto o uso da tecnologia, compreenda seu funcionamento na dinâmica da cidade e tome decisões mais assertivas sobre a expansão e regulamentação do serviço", ressaltou Rafael.
Confira tabelas de preços e os aplicativos para acessar patinetes elétricos no Recife:
Whoosh
- Preço por minuto (avulso): R$ 0,69 a R$ 0,89
- Desbloqueio: R$ 2,00
Pacotes:
- 20 minutos — R$ 13
- 40 minutos — R$ 25
- 80 minutos — R$ 49
- 100 minutos — R$ 59
- 200 minutos — R$ 110
Aplicativos:
- Apple Store
- Google Play
Jet
- Preço por minuto (avulso): R$ 0,63
- Desbloqueio: R$ 1,99
Pacotes:
- 30 minutos — R$ 15,90
- 60 minutos — R$ 25,90
Aplicativos:
- Apple Store
- Google Play