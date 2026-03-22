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mobilidade Sistema de patinetes elétricos chega ao Recife; confira valores, bairros atendidos e saiba como usar Equipamentos poderão ser utilizados, mediante pagamento, por maiores de 18 anos

O Recife lançou, neste domingo (22), o sistema de patinetes elétricos compartilhados que começa a operar de forma experimental em diferentes pontos da cidade. Os equipamentos poderão ser utilizados, mediante pagamento, por maiores de 18 anos.



Em fase inicial, o modelo de micromobilidade urbana conta com duas empresas credenciadas - Jet e Whoosh -, e poderá ser utilizado através dos aplicativos das marcas.

"O usuário pode retirar o patinete em um dos pontos e devolvê-lo em outro. Estamos iniciando um período experimental, com possibilidade de expansão ao longo do tempo", afirmou o prefeito do Recife, João Campos, durante lançamento.

Sistema foi lançado neste domingo (22) | Foto: Vanessa Alcântara/Prefeitura do Recife

O gestor explicou que os patinetes não podem ser utilizados sob efeito de álcool e devem ser conduzidos e estacionados em locais adequados.



Cerca de 90 pontos de estacionamento foram distribuídos nas seguintes localidades:



Bairro do Recife, Boa Viagem, Pina, Santo Antônio, São José, Boa Vista, Santo Amaro, Graças, Aflitos, Espinheiro, Casa Forte, Santana, Poço da Panela, Parnamirim, Jaqueira, Torre, Madalena, Derby e Paissandu.

“Pode até parecer um brinquedo, mas é um meio de transporte, com regras claras. É importante destacar que o custo de operação é totalmente das empresas, cabendo à Prefeitura apenas a regulamentação”, pontuou Campos.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia e integra o programa EITA! Labs. A prefeitura estima que a operação poderá chegar a mais de mil patinetes em circulação.



Para usar, é necessário baixar os aplicativos das marcas autorizadas [confira links e valores ao final do texto] e realizar o cadastro com dados pessoais.

"Os usuários poderão localizar os patinetes disponíveis, desbloquear os equipamentos via QR Code e realizar o pagamento diretamente na plataforma. Ao final do trajeto, os veículos deverão ser estacionados em pontos autorizados", explicou a prefeitura.

Os valores de uso variam de acordo com a empresa escolhida e o tempo de utilização. Os preços partem de R$ 0,63 por minuto, com opções de pacotes a partir de R$ 13 por 20 minutos [confira valores ao final do texto].

A circulação seguirá normas de segurança e respeito aos limites de velocidade e áreas específicas, como ciclovias, ciclofaixas e vias com velocidade reduzida.

Patinetes elétricos contarão com cerca de 90 pontos de estacionamento | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

"A implantação será acompanhada continuamente pela prefeitura ao longo de 12 meses. Durante esse período, serão avaliados o comportamento dos usuários, os impactos na mobilidade urbana e a eficiência do modelo, permitindo ajustes e aprimoramentos na operação", informou a gestão municipal.

O secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, destaca que a iniciativa amplia as opções de mobilidade com solução "sustentável, prática e conectada com o futuro das cidades".

"Essa fase permite que a prefeitura acompanhe de perto o uso da tecnologia, compreenda seu funcionamento na dinâmica da cidade e tome decisões mais assertivas sobre a expansão e regulamentação do serviço", ressaltou Rafael.

Confira tabelas de preços e os aplicativos para acessar patinetes elétricos no Recife:



Whoosh

- Preço por minuto (avulso): R$ 0,69 a R$ 0,89

- Desbloqueio: R$ 2,00

Pacotes:

- 20 minutos — R$ 13

- 40 minutos — R$ 25

- 80 minutos — R$ 49

- 100 minutos — R$ 59

- 200 minutos — R$ 110

Aplicativos:

- Apple Store

- Google Play

Jet

- Preço por minuto (avulso): R$ 0,63

- Desbloqueio: R$ 1,99

Pacotes:

- 30 minutos — R$ 15,90

- 60 minutos — R$ 25,90

Aplicativos:

- Apple Store

- Google Play

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