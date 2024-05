A- A+

OPERAÇÃO Sistema de saúde do Haiti está perto do colapso, alerta Unicef Os hospitais do Haiti carecem de suprimentos médicos necessários

O sistema de saúde do Haiti corre o risco de entrar em colapso, com apenas seis de cada 10 hospitais em operação, advertiu o Unicef nesta quarta-feira (22).

O alerta do Fundo das Nações Unidas para a Infância surge no momento em que o tão aguardado envio de uma missão internacional liderada pelo Quênia para estabilizar o país do Caribe, afundado na violência provocada pelas gangues, finalmente parece se aproximar.

"O sistema de saúde do Haiti está à beira do colapso", disse o representante do Unicef no país caribenho, Bruno Maes, em comunicado, observando que milhões de crianças estão agora vulneráveis às doenças e à desnutrição.

"A combinação de violência, deslocamento em massa, epidemias perigosas e desnutrição crescente envergou o sistema de saúde do Haiti, mas o estrangulamento das cadeias de abastecimento pode ser que o quebre".

Os hospitais do Haiti carecem de suprimentos médicos necessários, enquanto os voos de carga nacionais e internacionais foram recém-retomados com a reabertura do aeroporto da capital, Porto Príncipe, após um fechamento de dois meses e meio.

"Contêineres cheios de suprimentos vitais foram apreendidos ou saqueados, assim como muitos armazéns e farmácias", informou o Unicef, acrescentando que centenas de contêineres com ajuda humanitária estão presos na cidade e impossibilitados de serem descarregados.

"Não podemos permitir que suprimentos vitais que poderiam salvar vidas de crianças permaneçam trancados em armazéns e contêineres. Devem ser entregues agora", disse Maes.

Dezenas de milhares de pessoas fugiram da violência das gangues em Porto Príncipe, muitas delas com destino ao sul do Haiti, o que pressionou os serviços de saúde nessas áreas.

O caos também fez com que 40% de todo o pessoal médico deixasse o país caribenho, segundo a agência da ONU.

Cerca de 4,4 milhões de haitianos necessitam de assistência alimentar e 1,6 milhão enfrenta "níveis emergenciais de insegurança alimentar aguda", afirmou.

