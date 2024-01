Sistema do Inca é hackeado e consultas são canceladas

A- A+

Exames e consultas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) foram cancelados no Rio após um ataque hacker ao sistema. Segundo o RJTV, a direção do hospital enviou uma mensagem aos funcionários admitindo o problema e que não houve perda de dados. No entanto, ainda não há previsão de normalizar o sistema e pacientes tiveram exames cancelados nesta segunda-feira (29).

"O INCA sofreu nesse último domingo (28) um ataque cibernético externo que obrigou a nossa TI a desligar todo os nossos servidores. Uma intensa varredura está sendo realizada em todas as máquinas do Instituto, inclusive com ajuda de grupos de outras instituições.

O Inca disse que atendeu todos os pacientes fazendo anotações à mão e que agendamentos estão mantidos para os próximos dias. A equipe só não estava marcando novas consultas.

