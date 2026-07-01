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CIDADANIA Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE inaugura novos equipamentos e amplia investimentos em Garanhuns Novos equipamentos serão inaugurados nesta quinta-feira (2) e fazem parte das ações do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco

O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco inaugura, nesta quinta-feira (2), três novos espaços no complexo do Hotel Sesc Garanhuns, no Agreste Meridional, consolidando um investimento superior a R$ 9,7 milhões voltado à ampliação da infraestrutura turística, ambiental e de serviços da unidade.

As entregas contemplam o Mirante do Sesc, o Centro de Educação Ambiental (CEA) e um novo bloco operacional do hotel, e reforçam as ações da instituição em prol do desenvolvimento regional, da preservação ambiental, da qualificação dos serviços e da valorização do turismo no interior do estado.

Na mesma data, às 20h, o Centro Cultural do Sesc Garanhuns recebe a 23ª edição da Noite de Queijos e Vinhos, evento que, neste ano, integra as comemorações pelos 80 anos do Senac Pernambuco.

A solenidade conta com a presença do presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, do prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino, além dos dirigentes das instituições e demais autoridades convidadas.

Lazer e educação

Entre os novos equipamentos está o Mirante do Sesc Garanhuns, que fica localizado na Rua Cônego Benigno Lira, em frente ao Centro Cultural Sesc Garanhuns.

O espaço foi criado para ampliar as opções de lazer e convivência da população, oferecendo um novo ponto de contemplação da paisagem urbana e fortalecendo o potencial turístico da cidade. O principal atrativo é um balanço com 14 metros de extensão, que proporciona uma vista panorâmica de parte de Garanhuns.

A estrutura também dispõe de áreas de permanência, bancos, escadas e rampas, assegurando conforto e acessibilidade para visitantes de todas as idades.

Além disso, o Centro de Educação Ambiental (CEA) será aberto ao público neste sexta-feira (3), às 10h30, com visita guiada. O local foi anexado ao Hotel Sesc Garanhuns, com acesso direto pelo Mirante.

O CEA é a terceira unidade implantada pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco no Estado e passa a integrar a rede de centros de educação ambiental da instituição. Essa rede conta com unidades no Sesc Serra Talhada, onde funciona o Jardim Botânico da Caatinga, e no Hotel Sesc Guadalupe, em Sirinhaém, voltada à educação ambiental em Área de Proteção Ambiental (APA) e às comunidades pesqueiras da região.

Conhecido popularmente como "boqueirão" ou "buracão", o novo equipamento ocupa uma área verde de 5.803,56 metros quadrados que passou por um amplo processo de recuperação ambiental. O local era utilizado, historicamente, como área de descarte de resíduos sólidos e entulhos da construção civil.

A transformação ocorreu por meio do Processo de Recuperação de Áreas Degradadas (Prad), que resultou no plantio de mais de 1.500 árvores nativas dos biomas Mata Atlântica e Caatinga, associado a um trabalho permanente de monitoramento e conservação.

Criado como um espaço pedagógico voltado à conservação ambiental, o CEA também pretende estimular a reflexão sobre os impactos do crescimento urbano e das mudanças climáticas, promovendo debates sobre questões ambientais, sociais e econômicas.

O centro busca dialogar especialmente com comunidades vulneráveis situadas em áreas de relevo semelhante, valorizando o conhecimento local e demonstrando, na prática, como uma área degradada pode ser transformada em um ambiente recuperado e destinado à educação.

O espaço deve receber estudantes, pesquisadores, instituições de ensino e, futuramente, exposições e eventos compatíveis com as características geográficas da área.

Modernização

A terceira entrega corresponde ao novo bloco de serviços do Hotel Sesc Garanhuns, concebido para modernizar a estrutura operacional da unidade e oferecer melhores condições de trabalho aos colaboradores.

Com cerca de 250 metros quadrados de área construída, o espaço reúne uma lavanderia equipada com novos maquinários e layout otimizado para maior eficiência, além de uma área de convivência e descanso de 40 metros quadrados.

O pavilhão conta ainda com três vestiários (masculino, feminino e um adaptado para pessoas com deficiência) e seis apartamentos funcionais, com áreas entre 12 e 14 metros quadrados, ampliando a autonomia e a capacidade de atendimento do complexo.

"Cada inauguração que realizamos é uma afirmação do nosso compromisso com o desenvolvimento do interior de Pernambuco. Investir em Garanhuns é investir nas pessoas, no turismo e na qualidade de vida de toda uma região. Esses espaços ampliam o que o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE representa: a presença concreta e permanente no Estado", destacou o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto.

As inaugurações também marcam o início da programação institucional do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco durante o mês de julho em Garanhuns.

Ainda nesta quinta-feira (2), às 20h, o Centro Cultural do Sesc Garanhuns recebe empresários, autoridades e representantes de diversos segmentos do Agreste Meridional para a 23ª edição da Noite de Queijos e Vinhos.

O encontro simboliza o encerramento das ações desenvolvidas no primeiro semestre e abre a agenda de atividades gratuitas que serão realizadas durante o Festival de Inverno de Garanhuns.

Com mais de duas décadas de realização, a Noite de Queijos e Vinhos se consolidou como uma das iniciativas mais tradicionais do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, o que fortalece a integração entre educação profissional, empreendedorismo e desenvolvimento econômico.

"Celebrar os 80 anos do Senac Pernambuco é reafirmar o compromisso que temos com a transformação de vidas por meio da educação. A Noite de Queijos e Vinhos simboliza esse propósito ao reunir empresários, parceiros e a comunidade em torno da qualificação profissional, da inovação e do fortalecimento das potencialidades do Agreste", afirmou o presidente.

Nesta edição, o evento ganha significado especial por integrar as comemorações dos 80 anos do Senac Pernambuco, instituição que, ao longo de oito décadas, contribuiu para a formação profissional e o fortalecimento do setor produtivo em todo o estado.

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