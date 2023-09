Sistema Único de Saúde (SUS) terá medicamento de R$ 92 mil para fibrose cística

A- A+

O Ministério da Saúde aprovou a incorporação no Sistema Único de Saúde (SUS) de um medicamento de alto custo que pode custar até R$ 92 mil para fibrose cística.



A decisão foi tomada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e o remédio deve passar a ser oferecido até 180 dias após a publicação da portaria, assinada nesta terça-feira.

Uma doença rara, a fibrose cística é provocada por uma mutação no gene CFTR e impede a troca adequada de fluidos entre células, causando o acúmulo de muco nos pulmões e outros órgãos. O remédio aprovado no SUS chama-se trikafta.

A doença provoca quadros frequentes de inflamação brônquica e infecção pulmonar, com comprometimento progressivo da função dos pulmões e, se não tratada, pode levar à morte precoce. A Saúde estima que cerca de 1.700 pessoas sejam beneficiadas com a medida.

— Essa incorporação tem a ver com a possibilidade de dar vida e qualidade de vida — afirmou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

O remédio é indicado para pessoas com seis anos ou mais e que tenham pelo menos uma mutação F508del no gene regulador da condutância transmembrana da fibrose cística. Conforme os valores estabelecidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), a caixa pode ser comercializada no Brasil por até R$ 92 mil.



"O tratamento traz melhoria da qualidade e expectativa de vida, pode reduzir internações hospitalares, além da retirada do paciente da fila do transplante pulmonar", disse o ministério em nota.

