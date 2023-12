A- A+

EDUCAÇÃO Sisu 2024 terá edição única e abre inscrições no dia 22 de janeiro Processo dá acesso a vagas em instituições públicas com base na nota do Enem

O edital do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024 foi publicado nesta sexta-feira (29) pelo Ministério da Educação (MEC) trazendo algumas novidades em relação aos anos anteriores. Como já havia sido anunciado, o ano só terá uma única edição e não contará com o Sisu 2 na metade do ano. Interessados poderão se inscrever entre os dias 22 e 25 de janeiro.

O processo seletivo, que dá acesso a vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), irá ofertar vagas de cursos com início previsto das aulas para o primeiro e o segundo semestre de 2024. Ainda assim, os estudantes não poderão escolher em que semestre irão começar, isso será definido pela ordem da lista de classificação dos candidatos.

Outra diferença para os anos anteriores é que em 2024 a lista de espera para preencher as vagas não ocupadas poderá ser utilizada durante todo o ano pelas universidades. O candidato que não for selecionado na chamada regular poderá se inscrever participar da lista de espera, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso.

