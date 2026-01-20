A- A+

EDUCAÇÃO Sisu 2026: Estudantes apontam erro na classificação após notas baixas superarem as mais altas Inconsistências foram relatadas por meio das redes sociais e ocorrem dentre os que não ingressariam na chamada regular; primeira parcial saiu nesta madrugada

Estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem 2025) e se inscreveram no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para disputar uma vaga em uma universidade pública estão relatando inconsistências na classificação mostrada na plataforma.

As inscrições começaram nesta segunda-feira, 19 de janeiro, e a primeira parcial saiu na madrugada desta terça-feira. Nas redes sociais, candidatos afirmaram que, mesmo com uma nota maior, ocupam posição inferior a de outros concorrentes na mesma modalidade dentre os que não possuem a pontuação suficiente para ingressar na chamada regular.

Um dos exemplos ocorre na ampla concorrência para o curso de medicina na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Conforme relatos divulgados nas redes, a nota de corte atualmente está em 818.74, e um candidato com nota 808.16 está na posição 371° para as 160 vagas disponíveis, ou seja, fora do necessário para ingressar.

Na mesma modalidade, porém, outro candidato com a nota 809.84 relatou estar ocupando a posição 429° para as mesmas 160 vagas. Devido a forte concorrência, mesmo um estudante com a nota 814.36 ocupa somente a posição de número 272.

Um outro exemplo ocorre também na modalidade de ampla concorrência para medicina, mas na Universidade Federal do Ceará (UFC). A nota de corte está em 814.82 para 80 vagas disponíveis.

Nessa classificação, um estudante com a nota 810.38 está na posição 88° — ou seja, em uma eventual lista de espera, estaria a apenas oito colocações para ser convocado após a chamada regular. Um outro inscrito com nota 811.5, porém, aparece somente na posição de número 97.

— Um aluno entrou em contato comigo dizendo que, nos grupos de simulação, já estava aparecendo outros relatos — explica o estatístico Frederico Torres, mestre pela UnB e criador do curso Mente Matemática, que também chegou a ser procurado por outro professor que o contou a situação. — Perguntei no meu Instagram se estavam sabendo de mais casos, e várias pessoas responderam que sim.

Procurado pelo Globo, o Ministério da Educação (MEC) ainda não respondeu sobre as inconsistências. O espaço segue aberto.

Como se inscrever no Sisu 2026: Passo a passo

Acesse o Portal Único: Entre no site oficial sisu.mec.gov.br e clique em "Fazer inscrição". Login Gov.br: Utilize seu CPF e senha da conta única do Governo Federal para acessar o sistema. Escolha os cursos: Pesquise por instituição, curso ou cidade. Você deve selecionar, por ordem de preferência, a primeira e a segunda opção de graduação. Defina a modalidade: Escolha se deseja concorrer às vagas de Ampla Concorrência ou pelo sistema de Cotas (Lei de Cotas). Acompanhe as parciais: Durante o período de 19 a 23 de janeiro, verifique a nota de corte parcial e mude suas opções caso necessário para aumentar suas chances de aprovação.

Notas das últimas três edições

Neste ano, os estudantes vão poder utilizar no Sisu a melhor das notas obtidas nas últimas três edições do Enem. A mudança no regulamento está prevista em portaria do Ministério da Educação (MEC) publicada no Diário Oficial da União de 20 de outubro.

Com isso, as notas de corte de 2024 podem, em alguns cursos, ser maiores neste ano. Essa é a primeira edição com a nova regra e, segundo especialistas, ainda é incerto o tamanho desse impacto. Em nota, o MEC diz que a medida amplia a probabilidade de preenchimento das vagas ofertadas, admite que “pode haver variação nas notas de corte” e alega que mantém o “princípio da isonomia entre todos os participantes”.

A mudança, anunciada em 24 de outubro, já vale para o Sisu 2026, quando concorrerão alunos que vão fazer o Enem 2025 e, agora, aqueles também que têm notas nos exames de 2023 e 2024. A cada Sisu, vão poder ser usadas as três edições mais recentes do Enem. Então, em 2027, as notas que vão valer serão aquelas obtidas nos anos de 2024, 2025 e 2026.

