Sisu 2026: lista de aprovados na chamada regular está disponível
Foram ofertadas 274,8 mil vagas em 136 instituições públicas do País
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 divulgou na madrugada desta quinta-feira, 29, os resultados da chamada regular do programa. As listas estão disponíveis para consulta no site oficial do programa e podem ser consultadas por meio do login gov.br.
Estudantes aprovados poderão iniciar os procedimentos para matrícula nas instituições de ensino a partir do dia 2 de fevereiro. Nesta mesma data finaliza o prazo, iniciado nesta quinta, para que candidatos que não constam na lista regular possam manifestar interesse na lista de espera, que reúne vagas remanescentes não preenchidas.
O Sisu reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de educação superior que aderiram ao processo seletivo vigente, tendo como critério o resultado do Exame Nacional do Ensino Medio (Enem).