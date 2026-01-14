A- A+

VESTIBULAR Sisu 2026 ofertará mais de 15 mil vagas em Pernambuco Inscrições começam em 19 de janeiro; UFPE lidera oferta no estado e licenciaturas somam mais de 4,2 mil vagas com incentivo financeiro

Pernambuco contará com 15,9 mil vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. As oportunidades estão distribuídas entre universidades federais, institutos federais e universidades estaduais.

As inscrições começam no dia 19 de janeiro e seguem até o dia 23, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Do total de vagas no estado, 12.497 serão ofertadas por universidades federais, 1.503 pelos institutos federais e 1.900 pelas universidades estaduais.

Em todo o país, o Ministério da Educação disponibilizou mais de 274 mil vagas, na maior edição já realizada do programa. Ao todo, participam 136 instituições de ensino superior, com oferta de 7,3 mil cursos em 587 municípios brasileiros.

Entre os institutos federais em Pernambuco, o Instituto Federal do Sertão Pernambucano concentra 1.027 vagas, com destaque para os cursos de engenharia civil, física e química.

Já o Instituto Federal de Pernambuco ofertará 476 vagas, principalmente nas áreas de engenharia elétrica e engenharia civil.

Nas universidades, a Universidade Federal de Pernambuco é a instituição com maior número de vagas no estado, somando 7.477 oportunidades.

Direito e medicina estão entre os cursos com maior oferta. Em seguida aparece a Universidade Federal Rural de Pernambuco, com 3.500 vagas, concentradas especialmente em ciências biológicas e matemática.

A Universidade de Pernambuco oferece 1.900 vagas, com destaque para educação física, na área básica de ingresso, e medicina.

A Universidade Federal do Vale do São Francisco disponibiliza 800 vagas, sendo administração o curso com maior número de oportunidades.

Já a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco oferta 720 vagas, distribuídas entre cursos como ciência da computação, letras português e inglês, administração e ciências contábeis.

Outro destaque desta edição é a oferta de 4.290 vagas presenciais em cursos de licenciatura em Pernambuco, que possibilitam o acesso ao programa Pé-de-Meia Licenciaturas.

A iniciativa prevê um incentivo financeiro mensal de R$ 1.050, sendo R$ 700 liberados para saque imediato e R$ 350 depositados como poupança, com retirada condicionada ao ingresso do estudante como professor na rede pública de ensino.

Para participar, é necessário ter média igual ou superior a 650 pontos no Enem, além de aprovação e matrícula no curso e posterior inscrição no programa.

No cenário nacional, a Universidade Federal do Rio de Janeiro lidera a oferta de vagas, com 9.120 oportunidades, seguida pela Universidade Federal Fluminense, com 8.931, e pela Universidade Federal da Paraíba, com 8.005.

A UFPE aparece como a quarta instituição com maior número de vagas no país.Entre os cursos, pedagogia lidera a oferta nacional, com mais de 10 mil vagas, seguida por administração, matemática e ciências biológicas.

Assim como na edição anterior, o Sisu 2026 terá apenas uma etapa de inscrição. Os candidatos poderão escolher até duas opções de curso e concorrerão, em um único processo seletivo, às vagas de todo o ano letivo. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 29 de janeiro de 2026.

Após a divulgação, os selecionados deverão realizar a matrícula dentro dos prazos definidos em edital, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera.

