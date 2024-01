A- A+

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) ofertará 7.012 vagas em 105 cursos de graduação no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Para concorrer a uma vaga, o candidato deverá fazer a inscrição gratuitamente, desta segunda-feira (22) até a quinta-feira (25), diretamente no site do Sisu.

Em todo o Brasil, serão disponibilizadas 264.360 vagas, em 127 instituições pública de educação superior participantes do programa.

Podem se inscrever todos que participaram da edição de 2023 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que obtiveram nota na prova de redação maior do que zero.

Os participantes do Enem na condição de treineiro (que ainda não finalizaram o ensino médio no ano do exame) não podem utilizar suas notas para ingressar na universidade.

De acordo com o MEC, o resultado da chamada regular será divulgado em 30 de janeiro.

De 1ª a 7 de fevereiro, os selecionados deverão realizar as matrículas nas respectivas instituições com a apresentação da documentação necessária.



