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Tecnologia Site da Apple sai do ar antes de lançamento do iPhone; veja o que esperar Evento será a primeira grande apresentação de produtos conduzida pelo novo CEO da companhia, John Ternus

A Apple tirou sua loja online do ar, pouco antes do início do evento em que deve apresentar seus novos iPhones, marcado para começar às 14h, pelo horário de Brasília. Ao tentar acessar a área de compras do site, consumidores encontram o aviso de que a loja está temporariamente indisponível enquanto a empresa realiza atualizações.

A interrupção é um movimento tradicional da Apple, que costuma retirar a loja do ar poucas horas antes das apresentações para preparar o catálogo para os novos produtos, que passam a aparecer no site depois do evento.

O movimento desta quarta-feira (9) aumenta a expectativa em torno do evento, que acontece diretamente do Apple Park, em Cupertino. A apresentação terá como tema “Surprise and Shine”, divulgado pela própria Apple, e será a primeira grande apresentação de produtos conduzida pelo novo CEO da companhia, John Ternus.

Entre os principais anúncios esperados está o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max. A expectativa, no entanto, é que a Apple concentre o lançamento deste ano nos modelos mais sofisticados. O iPhone 18 convencional pode ficar para uma apresentação posterior, prevista para 2027, assim como a nova geração do iPhone Air.

O maior destaque da apresentação deve ser, porém, o primeiro iPhone dobrável da Apple. O aparelho é esperado como um modelo premium e colocaria a companhia em uma categoria que já é explorada há anos por fabricantes como Samsung, Motorola e empresas chinesas. A expectativa é que o aparelho tenha formato semelhante ao de um passaporte quando aberto.

Além das mudanças de hardware, o consumidor deve se preparar para pagar mais por conta da crise atual de chips, que vem onerando todas as empresas. A Bloomberg estima que a Apple pode absorver parte desses custos e limitar o aumento a cerca de US$ 100. Nesse cenário, o Pro começaria em US$ 1.199 e o Pro Max, em US$ 1.299. O iPhone dobrável , por sua vez, tem preços estimados a partir de US$ 1.999.

Além dos celulares, a Apple deve apresentar novos acessórios. Entre as expectativas estão o Apple Watch Series 12 e o Apple Watch Ultra 4, com atualizações principalmente em desempenho, saúde e recursos de condicionamento físico. Também são esperados a atualizaçao do AirPods 5.

Há ainda rumores sobre novos produtos para a casa inteligente como HomePod mini, atualização da Apple TV e nova central doméstica com tela, que funcionaria integrada ao ecossistema de dispositivos e serviços da Apple.

A loja online deve voltar ao ar depois da apresentação, já com os novos produtos e informações sobre preços, disponibilidade e início das encomendas.

Após a apresentação hoje, a Apple anuncia o início da pré-venda dos novos iPhones, que deve ocorrer no sábado, 12 de setembro, já que na sexta-feira é 11 de setembro. Os aparelhos poderiam chegar às lojas uma semana depois, em 18 de setembro. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pela Apple. No Brasil, as vendas costumam começar semanas depois.

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