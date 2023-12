A- A+

Quem acessou o site oficial da Secretaria de Cultura da cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, se deparou com uma ingrata surpresa, nesta terça-feira (26). É que a plataforma que traz as informações da pasta foi vítima de uma invasão hacker.

Mensagens de incentivo a um jogo online aparecem na tela. A loteria é de origem indonésia, e a propaganda promete aos navegantes depósitos e saques rápidos, alegando, inclusive, que o internauta "não precisará se preocupar com a segurança dos seus dados pessoais".

A reportagem procurou a assessoria de comunicação da Prefeitura de Olinda, que informou que vai verificar a falha com o setor técnico de informática (TI).

Apesar da invasão hacker, o site oficial da Prefeitura de Olinda, que é uma plataforma à parte, está funcionando normalmente.

Veja também

milícia Miliciano Zinho: o histórico de crimes do bandido mais procurado do Rio