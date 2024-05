A- A+

turismo Site de viagens indica 100 lugares para viajar no Brasil Publicação destacou diversidade de destinos turísticos disponíveis no país

O site de viagens brasileiro Guia Viajar Melhor fez um levantamento indicando 100 lugares para visitar no Brasil. A publicação recomendou destinos que vale a pena conhecer ao menos uma vez. São lugares diversos, de Norte a Sul do país, entre praias paradisíacas, parques nacionais, cidades históricas, grandes centros urbanos, monumentos, vales e ilhas

A publicação também destacou a diversidade dos destinos turísticos encontrados no Brasil, considerado o quinto maior do mundo em território. Em seus estados ainda é possível encontrar biomas raros no mundo como o cerrado, a caatinga, o Pantanal e diferentes outros cenários que garantem experiências distintas aos visitantes.



Espalhados pelas cinco regiões do país, os 100 lugares recomendados pelo Guia Viajar Melhor têm em comum as belezas que, segundo o site, vão das paisagens deslumbrantes ao charme das cidades brasileiras.

No Sudeste, por exemplo, a publicação destaca o Instituto Inhotim como um destino imperdível em Minas Gerais. Considerado o maior museu de arte a céu aberto do mundo, o local é uma das opções dos turistas que gostam de destinos cheios de obras de arte e natureza.

Já no Norte, o guia de viagens indica 13 destinos, sendo 11 deles focados no ecoturismo, entre arquipélagos fluviais, praias de águas doces, ilhas, florestas, rios, cachoeiras e vilarejos ribeirinhos.

O litoral é o grande destaque da Região Nordeste, segundo a publicação, com 22 lugares para conhecer à beira-mar, incluindo praias e ilhas paradisíacas, além de piscinas naturais encontradas em diferentes regiões.

As águas cristalinas dos rios e lagoas de Bonito (MS) e Cáceres (MT) e as cachoeiras refrescantes de Pirenópolis (GO) são apontadas pelo Guia Viajar Melhor como diferenciais do Centro-Oeste brasileiro.

Enquanto o Sul tem as opções de destinos mais diversas, que vão de cidades famosas, como Gramado (RS) e Morretes (PR), a praias paradisíacas, como a Guarda do Embaú (SC), e cenários únicos, como os Cânions de Cambará do Sul (RS).

Tendências de viagem para 2024

O Nordeste é a região com mais lugares indicados pelo Guia Viajar Melhor para conhecer no Brasil. No total, a lista traz 30 destinos nordestinos, entre praias, parques naturais e cidades, como Salvador, Recife, Aracaju, Fortaleza, Natal, São Luís e João Pessoa.

De acordo com uma pesquisa recente do Ministério do Turismo, Salvador é o destino que os brasileiros mais têm interesse em visitar em 2024 O levantamento ainda revelou que a maioria dos viajantes planeja visitar o Nordeste (48%), justamente porque a região tem a atração preferida deles: sol e praia (59%).

Nesse sentido, o Guia Viajar Melhor indica destinos como Fernando de Noronha e Porto de Galinhas, em Pernambuco, Morro de São Paulo, na Bahia, Costa do Conde, na Paraíba, Jericoacoara, no Ceará, e a Praia do Patacho, em Alagoas, além de outros lugares para visitar na região.

Lugares para conhecer no Brasil

A pesquisa do Ministério do Turismo também revelou que 27% dos viajantes buscam destinos de natureza e ecoturismo. Para eles, o Guia Viajar Melhor ressalta que não faltam lugares para conhecer nas cinco regiões brasileiras. O Nordeste, por exemplo, surpreende os amantes do ecoturismo com as chapadas Diamantina (BA) e das Mesas (MA), além da Serra da Capivara (PI), de São Desidério (BA) e dos Cânions do Xingó (SE).

Na Região Sul, o site indica a Serra do Rio do Rastro (SC) e os Cânions de Cambará do Sul RS). O Centro-Oeste, segundo a publicação, tem como principais destinos para quem procura contato com a natureza as chapadas dos Veadeiros (GO) e dos Guimarães (MT), o Pantanal (MT e MS), a Serra do Roncador (MT) e os parques nacionais Terra Ronca (GO) e das Emas (GO).

Já no Sudeste, o guia de viagens recomenda o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (SP), que é um dos maiores complexos de cavernas do mundo, o Parque Nacional da Tijuca (RJ), Parque Nacional do Caparaó (MG), Parque Nacional Serra dos Órgãos (RJ) e o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu (MG). O Jalapão (TO) e o Monte Roraima (RR) são as principais indicações para ecoturismo na região Norte, segundo o Guia Viajar Melhor.

Plataformas de viagens

Após um período de recessão durante a pandemia, as plataformas de viagens se transformaram em catalisadores importantes na comercialização de cidades e produtos turísticos. Em um relatório divulgado no último ano, empresas digitais do setor chegaram a movimentar US$ 18 bilhões em 2022, após o fim das medidas de isolamento gerados pela pandemia.

São diferentes soluções que auxiliam na divulgação de destinos e na venda de produtos da indústria de viagens. Turistas têm utilizado cada vez mais esses tipos de serviços, como a cozycozy para comparar preços de hotéis, guias de viagens para se informar e planejar roteiros, além das redes sociais servirem como inspiração na hora de procurar um destino para conhecer.

Segundo uma publicação feita pelo Ministério do Turismo, as redes sociais já são a principal fonte de informação para quem deseja viajar. A matéria divulgou um estudo inédito que revela que, para 47% dos entrevistados, as redes sociais aparecem como a fonte mais relevante na busca de informações sobre destinos.

O levantamento 'Tendências de Turismo', divulgados pelo Ministério do Turismo, mostra que 56% dos entrevistados da pesquisa admitiram preferir comprar passagem e hospedagem de forma separada, por conta própria. Com isso, os sites de viagens e plataformas que abordam o tema se tornaram fundamentais para os turistas que buscam dicas de lugares para conhecer no Brasil e no exterior.

