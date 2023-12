Sítio Histórico de Olinda recebe cantata natalina nesta quinta-feira (21)

A- A+

O Sítio Histórico de Olinda vai receber, nesta quinta-feira (21), a partir das 18h, a Cantata de Natal. A apresentação ocorrerá em frente à sede da Prefeitura, no Palácio dos Governadores, localizado na Rua de São Bento, 123 - Varadouro.

A programação diversificada promete encantar públicos de todas as idades, transformando o coração da Cidade em um palco de magia e celebração. A abertura da noite será com a cantora Adriele Silva. Em seguida, será a vez dos estudantes do 2° Ano da Escola Municipal em Tempo Integral Dom João Crisóstomo. O evento também contará com a chegada do Papai Noel.

Confira a programação completa:

18h - Adriele Silva;

18h30 - Cantata dos estudantes do 2° Ano da Escola Municipal em Tempo Integral Dom João Crisóstomo;

19h - Pastoril Luz do Amanhecer;

19h30 - Banda Sinfônica do CEMO;

19h20 - Chegada do Papai Noel.

