Sítio Histórico de Olinda recebe, nesta segunda (13), 24ª Noite para os Tambores Silenciosos

As ruas do Sítio Histórico de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, recebem, nesta segunda-feira (13), a 24ª edição da Noite para os Tambores Silenciosos, com apresentações de nove nações de maracatus de baque virado.



O evento começa às 20h, com concentração na rua Prudente de Moraes. De lá, o cortejo passa pelos Quatros Cantos, seguindo pela rua do Amparo, até a Igreja do Rosário dos Homens Pretos.



No local, à meia-noite, os tambores serão silenciados e dá-se início à celebração aos Eguns, com cantos à orixá Oyá (Iansã) e pedidos de proteção. Após o término da celebração, os tambores voltam a rufar.





A iniciativa é realizada pela Associação de Maracatus de Olinda (AMO) e conta com o apoio da prefeitura da cidade.



Confira os maracatus participantes:

- Maracatu Leão Coroado;

- Maracatu Nação de Luanda;

- Maracatu Nação Camaleão;

- Maracatu Nação Pernambuco;

- Maracatu Estrela de Olinda;

- Maracatu Nação Tigre;

- Maracatu Nação Maracambuco;

- Maracatu Badia

- Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu (convidado).

