Carnaval 2023 Sítio Histórico de Olinda terá abastecimento diário de água durante o Carnaval; veja calendário Cidades dos Litorais Sul e Norte e do Interior do Estado também terão medidas para garantir o fornecimento a moradores e turistas

O abastecimento de água no Sítio Histórico de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, no Carnaval será feito todos os dias, segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). O esquema especial começa nesta segunda e será feito até a Quarta-Feira de Cinzas, dia 22 de fevereiro.

Atualmente, o calendário da região de Olinda, foco da folia, é de um dia com água para um dia sem água.

O regime de abastecimento na Cidade Alta será de 20 horas por dia, todos os dias, até o encerramento do Carnaval.

"Nesse intervalo de quatro horas, serão feitas manutenções necessárias e recuperados os níveis dos reservatórios", explica a Compesa.

No esquema especial do Carnaval, das 8h às 18h, será feito o abastecimento das áreas da Ribeira, Varadouro, 13 de Maio, Bertioga, Carmo, Alto da Sé, São Francisco, Santa Tereza, Umuarama, V8, Amaro Branco e Ilha do Maruim.

Já nas áreas do Monte, Amparo, Guadalupe, Bonsucesso e Barreira do Rosário, o abastecimento será das 20h às 6h.

Resto do Estado

A Compesa também explica que cidades dos Litorais Sul e Norte e do Interior do Estado também terão medidas para garantir o fornecimento a moradores e turistas.

No Recife, não há mudanças na distribuição de água, diz a Compesa, porque o bairro de São José, onde desfila o Galo da Madrugada, é abastecido sem regime de rodízio. O mesmo acontece com o Bairro do Recife, foco da folia, que já recebe água diariamente.

Em Fernando de Noronha, que também recebe grande fluxo de turistas nesse período, não há esquema especial de abastecimento, pois a ilha recebe água todos os dias. Entretanto, serão disponibilizados carros-pipa para situações emergenciais. Também haverá regime de plantão para garantir a segurança hídrica de Fernando de Noronha.

No interior, Bezerros e Pesqueira receberão reforço no abastecimento via rede de distribuição, a partir do aumento da vazão distribuída para as duas cidades durante os dias de festa.

Já no Litoral Norte, as praias de Janga, Pau Amarelo e Maria Farinha, em Paulista, contarão com três carros-pipa para o reforço do atendimento nessas três localidades.

Em Itamaracá e Ponta de Pedras, a Compesa disponibilizará quatro carros-pipa com esse mesmo objetivo.

Olinda também contará com o reforço de quatro carros-pipas, em caso de necessidade, entrega que serrão feitas sempre no horário noturno devido ao grande fluxo de foliões durante o dia.

