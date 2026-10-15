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OLINDA Sítio Histórico: Igreja do Carmo recebe concerto de música clássica neste sábado (17) Projeto Igrejas in Concert reúne a Orquestra Sinfonietta de Olinda e o solista Adriano Lima, com entrada mediante doação de 1 kg de alimento não perecível

A Igreja do Carmo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, recebe neste sábado (17), às 20h, mais uma edição do projeto "Igrejas in Concert – Música para a Alma".

A apresentação reúne a Orquestra Sinfonietta de Olinda, sob a regência do maestro Israel de França, e o solista Adriano Lima, com um repertório de música clássica e entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

O concerto inclui composições de Heitor Villa-Lobos, Samuel Barber, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Tomaso Albinoni e Johannes Brahms.

A proposta é aproximar o público da música de concerto em um dos templos históricos de Olinda, unindo a experiência musical à valorização do patrimônio cultural da cidade.

Ao longo de 2026, o projeto já passou pela Igreja de São Bento e pela Igreja da Sé, também em Olinda.

A apresentação na Igreja do Carmo dá continuidade à iniciativa de levar a música erudita a espaços históricos do município, ampliando o acesso do público a esse repertório.

Para o professor Eduardo Matos, a realização dos concertos nesses locais contribui para aproximar a arte da população e valorizar a história da cidade.

De acordo com o educador, as apresentações promovem o encontro entre música, arquitetura e memória, proporcionando ao público uma experiência cultural integrada ao patrimônio olindense.

Patrimônio histórico

O projeto "Igrejas in Concert" propõe a integração entre música, cultura e preservação histórica.

A arquitetura e a trajetória dos templos que recebem as apresentações compõem o ambiente dos concertos e destacam a relação entre o patrimônio religioso e as manifestações artísticas.

Ao ocupar essas igrejas, a iniciativa também estimula o uso dos espaços históricos para atividades culturais, contribuindo para manter viva a memória de Olinda e aproximar diferentes públicos da música clássica.

Entrada solidária

A entrada para o concerto será garantida mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

A proposta associa o acesso à programação cultural à arrecadação de alimentos, incentivando a participação solidária do público.

O evento é realizado pelo Instituto Brasileiro de Educação, Cultura e Desenvolvimento Regional (IMIF), pela Prefeitura de Olinda e pela Secretaria de Cultura e Patrimônio de Olinda.

O Pernambuco Centro de Convenções participa como apoiador institucional.

Serviço:

Igrejas in Concert – Música para a Alma

Local: Igreja Nossa Senhora do Carmo (Igreja do Carmo de Olinda)

Data: Sábado, 17 de outubro

Horário: 20h

Atrações: Orquestra Sinfonietta de Olinda, sob a regência de Israel de França, com participação do solista Adriano Lima

Repertório: Obras de Villa-Lobos, Samuel Barber, Mozart, Bach, Albinoni e Brahms

Entrada: Doação de 1 kg de alimento não perecível

Realização: IMIF, Prefeitura de Olinda e Secretaria de Cultura e Patrimônio de Olinda

Apoio institucional: Pernambuco Centro de Convenções

Endereço: Praça do Carmo, s/n - Carmo, Olinda

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