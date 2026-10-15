Sítio Histórico: Igreja do Carmo recebe concerto de música clássica neste sábado (17)
Projeto Igrejas in Concert reúne a Orquestra Sinfonietta de Olinda e o solista Adriano Lima, com entrada mediante doação de 1 kg de alimento não perecível
A Igreja do Carmo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, recebe neste sábado (17), às 20h, mais uma edição do projeto "Igrejas in Concert – Música para a Alma".
A apresentação reúne a Orquestra Sinfonietta de Olinda, sob a regência do maestro Israel de França, e o solista Adriano Lima, com um repertório de música clássica e entrada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.
O concerto inclui composições de Heitor Villa-Lobos, Samuel Barber, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Tomaso Albinoni e Johannes Brahms.
A proposta é aproximar o público da música de concerto em um dos templos históricos de Olinda, unindo a experiência musical à valorização do patrimônio cultural da cidade.
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Ao longo de 2026, o projeto já passou pela Igreja de São Bento e pela Igreja da Sé, também em Olinda.
A apresentação na Igreja do Carmo dá continuidade à iniciativa de levar a música erudita a espaços históricos do município, ampliando o acesso do público a esse repertório.
Para o professor Eduardo Matos, a realização dos concertos nesses locais contribui para aproximar a arte da população e valorizar a história da cidade.
De acordo com o educador, as apresentações promovem o encontro entre música, arquitetura e memória, proporcionando ao público uma experiência cultural integrada ao patrimônio olindense.
Patrimônio histórico
O projeto "Igrejas in Concert" propõe a integração entre música, cultura e preservação histórica.
A arquitetura e a trajetória dos templos que recebem as apresentações compõem o ambiente dos concertos e destacam a relação entre o patrimônio religioso e as manifestações artísticas.
Ao ocupar essas igrejas, a iniciativa também estimula o uso dos espaços históricos para atividades culturais, contribuindo para manter viva a memória de Olinda e aproximar diferentes públicos da música clássica.
Entrada solidária
A entrada para o concerto será garantida mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.
A proposta associa o acesso à programação cultural à arrecadação de alimentos, incentivando a participação solidária do público.
O evento é realizado pelo Instituto Brasileiro de Educação, Cultura e Desenvolvimento Regional (IMIF), pela Prefeitura de Olinda e pela Secretaria de Cultura e Patrimônio de Olinda.
O Pernambuco Centro de Convenções participa como apoiador institucional.
Serviço:
Igrejas in Concert – Música para a Alma
- Local: Igreja Nossa Senhora do Carmo (Igreja do Carmo de Olinda)
- Data: Sábado, 17 de outubro
- Horário: 20h
- Atrações: Orquestra Sinfonietta de Olinda, sob a regência de Israel de França, com participação do solista Adriano Lima
- Repertório: Obras de Villa-Lobos, Samuel Barber, Mozart, Bach, Albinoni e Brahms
- Entrada: Doação de 1 kg de alimento não perecível
- Realização: IMIF, Prefeitura de Olinda e Secretaria de Cultura e Patrimônio de Olinda
- Apoio institucional: Pernambuco Centro de Convenções
- Endereço: Praça do Carmo, s/n - Carmo, Olinda