São João do Recife Sítio Trindade, em Casa Amarela, tem programação junina voltada ao público infantil Quadrilha que se apresentou nesta tarde foi a Brincants, do bairro do Ibura

Com apresentação da Quadrilha Infantil Brincants, do bairro do Ibura, o Sítio Trindade , na Zona Norte do Recife, deu início ao cronograma de São João voltado para as crianças nesta sexta-feira (23).

Depois, foi a vez de Bandeirinhas de Cordel subir ao palco, com contação de histórias e muito forró. A banda Arraialzinho da Fada Madrinha também é aguardada pelo público.

Espalhadas pela extensão do Sítio Trindade, estão barracas de alimentos e lojas de produtos artesanais e regionais. Também existem pontos de conscientização contra a violência à mulher e um posto médico. Há ainda pontos de distribuição de preservativos femininos e masculinos.

Na Sala de Reboco, se apresentam nomes como Cylene Araújo, Walkyria Mendes e o Trio Forró Bombado.

No Palco Principal, entre as atrações estão Andrezza Formiga, Anastácia, Petrúcio Amorim, Mestre Galo Preto e Terezinha do Acordeon.

Fé católica

Na noite desta quinta-feira (22), foi no Sítio Trindade que se encerrou a procissão dos santos juninos, que deixou o Morro da Conceição, após 19 bandeiras terem recebido uma benção no Santuário. Participaram da celebração o padre Emerson Borges e o diácono José Renato da Silva.

