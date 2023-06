Sítio Trindade inicia Concurso de Quadrilhas Infantojuvenis nesta quarta (28); veja programação

A- A+

Em meio às comemorações de São João no Recife, a programação desta quarta-feira (28) reserva o início do 19° Concurso de Quadrilhas Infantojuvenis, no Pavilhão das Quadrilhas, localizado no Sítio Trindade, em Casa Amarela, Zona Norte da capital.

As apresentações acontecem entre esta quarta e quinta-feira (29). Ao todo, oito grupos se apresentarão, concorrendo pela premiação máxima de R$ 7 mil. Além disso, o concurso distribuirá ainda prêmios para segundo e terceiro colocados, nos valores de R$ 5,6 mil e R$ 4,2 mil, respectivamente.

Nesta quarta, se apresentam, a partir das 20h, as quadrilhas Brincant's Show, Junina Fusão, Junina Balancê e Matutinho Dançante. Já na quinta, será a vez dos grupos Macabarro, Mirim Evolução, Flor de Chã e Mirim Matulão, também a partir das 20h, concorrerem ao título.

Além das premiações principais, serão distribuídos R$ 700 para cada grupo que vencer as categorias: Melhor Coreografia, Melhor Figurino, Melhor Trilha Sonora, Melhor Casamento, Melhor Desenvolvimento do Tema e Melhor Marcador.

O torneio é uma versão do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, que chegou à 37ª edição em 2023 e teve a Quadrilha Junina Lumiar como grande campeã.

Confira a programação completa de apresentações:

19° Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

No Pavilhão das Quadrilhas do Sítio Trindade

Dia 28 (Quarta-feira)

20h - Brincant’s Show

20h35 - Junina Fusão

21h10 - Junina Balancê

21h45 - Matutinho Dançante

Dia 29 (Quinta-feira)

20h - Maracabarro

20h35 - Mirim Evolução

21h10 - Flor da Chã21h45 - Mirim Matulão

