Sítio Trindade, na Zona Norte do Recife, recebe "Feira de Variedades" neste sábado (18)

Neste sábado (18), das 8h às 18h, mulheres empreendedoras se unirão para apresentar seus produtos na “Feira de Variedades”, no Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.



Há artesanatos, artigos de moda, opções de gastronomia, além de cortes de cabelo e design de sobrancelhas gratuitos e apresentação do grupo "As Flores de Jurema Originárias".

Integrantes do grupo Flores de Jurema Originárias. Foto: Divulgação

Originalmente chamada de “Bazar no Sítio”, a “Feira de Variedades” ganhou novo nome e roupagem este ano. A organização é feita pela ONG Cooperativismo de Gestão e Inovação de Entidades Sociais (Coogema), Projeto Amor e Esperança (AME) e Projeto Ritmo do Coração, que, juntos, promoveram cursos de empreendedorismo para 304 mulheres.

Com 15 barracas e 20 expositoras, a feira busca promover o emprendedorismo feminino, estimular networking entre as trabalhadoras, gerar renda e a prática de reuso de materias.



"A iniciativa une propósito social, solidariedade na busca de sustentabilidade através das vendas, além de estimular a economia solidária”, afirmou a fundadora do Coogema, Silvana Feitoza.



O evento também homenageia o Dia do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2014.

