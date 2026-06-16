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CULINÁRIA Sítio Trindade recebe 18ª Exposição Culinária Afro-brasileira nesta quarta-feira (17) Com o tema "Tem Dendê na Mesa", evento distribuirá mais de 6 mil itens de comidas litúrgicas e juninas com degustação gratuita

O ciclo junino do Recife celebrará o sagrado de matriz africana nesta quarta-feira (17) com a realização da 18ª Exposição Culinária Afro-brasileira. O evento, promovido pelo Terreiro Ilé Àṣẹ Ẹgbẹ́ Awo com apoio da Prefeitura do Recife, terá início às 18h no Sítio Trindade, na Zona Norte.

A ação reunirá sacerdotes, sacerdotisas e músicos para festejar a gastronomia tradicional de terreiro e sua conexão com as festas de junho, prestando devoção a Xangô (Sàngó).

Coordenada pela sacerdotisa e produtora cultural Mãe Elza de Yemojá, a edição deste ano traz o tema “Tem Dendê na Mesa”, destacando o azeite de dendê como um legado dos povos da África Ocidental, que se transformou em pilar da identidade alimentar do Nordeste.

O público poderá degustar gratuitamente mais de seis mil itens preparados por 10 expositores, com a maioria sendo lideranças religiosas. Entre os quitutes oferecidos estarão acarajé, vatapá, farofa de dendê, canjica, caruru e tapioca ensopada ao leite.



Evento contará com degustação gratuita de mais de 6 mil itens. Foto: Wagner Ramos / PCR Imagem

Tradição

A programação começa com o sirè (cânticos e rezas para as divindades), contemplando as tradições das nações Nagô, Ketu, Angola e Jeje.



Segundo mãe Elza de Yemojá, produtora do evento, a mostra promove um diálogo fraterno entre dois credos que celebram em junho grandes festejos regados a comida, música e dança.



“A Segurança Alimentar e Nutricional sempre foi tema primordial para as religiões de matrizes afro-brasileiras. A busca por garantia do direito da população ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade tem sido uma máxima para nosso povo. Com o tema ‘Tem Dedê na mesa’, a Exposição Culinária Afro-Brasileira no ciclo junino visa expor saberes ancestrais de nossas famílias”, pontua Elza.



A ação reunirá sacerdotes, sacerdotisas e músicos para festejar a gastronomia tradicional de terreiro. Foto: Wagner Ramos / PCR Imagem

Segundo a pesquisadora Carmem Lélis, da Prefeitura do Recife, o mês de junho marca essa união principalmente pelo símbolo da fogueira e do fogo: o católico, que celebra o nascimento de São João Batista, e o das religiões afro-brasileiras, dedicado a Xangô, o orixá da justiça.

"Além da fundamental importância na manutenção das tradições culturais, as comidas litúrgicas no candomblé também funcionam como formas de integração entre homens e deuses e entre os homens e seus iguais, servindo como elo de socialização para as comunidades e também como conexão entre a natureza e seus mistérios, sua energia e os seres intangíveis: uma emanação do axé! Nos terreiros, tudo come. E não tem festa no candomblé sem comida. Comer é uma grande celebração", explica Carmem.

Durante a noite, o evento também realizará a entrega do Prêmio Ìyábàsé 2026, homenageando as responsáveis pela cozinha sagrada.



Confira a programação completa:

18h30h - Celebração Ancestral e início do Sirè

Àdúrà (reza), Orin (cânticos) Òrìsà, Vodun, Nkise

Cânticos à Divindade ÈṢÙ

19h - Início da Degustação - Continuação do ṢIRÈ (cânticos) - Grande Roda

21h - Entrega do Prêmio - ÌYÁBÀSÉ 2026

21h30 - Cortejo do OSE - Cânticos à divindade SÀNGÓ - Todos dançam celebrando o Elemento Sagrado do Rei-Fogo

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