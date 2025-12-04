A- A+

Agenda Sítio Trindade será tomado pelo clima de Natal com Feira Criativa neste domingo (7) Programação conta com a chegada de Papai Noel, feira de artesanato, produções locais e economia criativa, a partir das 16h

O clima de Natal vai tomar conta do Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, neste domingo (7), com a chegada de Papai Noel para abrir a temporada de festas no espaço.

A programação começa às 16h e promete movimentar famílias, crianças e visitantes com uma tarde de atividades.

Antes, o público poderá circular pela Feira Criativa, que reúne artesanato, design autoral, produções locais e economia criativa.

O evento ainda terá um polo gastronômico repleto de opções regionais e pratos especiais para quem quiser aproveitar o fim de semana saboreando o melhor da culinária local.

As crianças também serão contempladas com um parque infantil e uma série de oficinas de arte, pensadas para incentivar a criatividade e garantir a diversão da garotada enquanto aguardam a presença do Papai Noel, que chega para encantar o público e anunciar o início das celebrações de Natal no Sítio Trindade.

A programação segue até a noite, em clima de convivência, cultura e magia natalina para celebrar o período de final de ano.

