Guerra
Situação com o Irã está evoluindo muito rapidamente. Está indo muito bem, diz Trump
"Reconstruímos nosso exército, é uma das razões para estarmos indo tão bem no Irã", disse o presidente, mencionando ainda as ações do país na Venezuela
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Roberto Schmidt/Getty Images North America/Getty Images via AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (12) que a situação com o Irã está evoluindo muito rapidamente, e que "está indo muito bem".
Em um evento em homenagem às mulheres, o republicano afirmou: "nossas forças armadas são incomparáveis, nunca houve nada igual, ninguém jamais viu nada parecido". Em referência ao Irã, Trump disse: "eles são realmente uma nação de terror e ódio, e estão pagando um preço muito alto agora".
Leia também
• Irã autorizou navios de alguns países a cruzarem o Estreito de Ormuz, diz vice-ministro à AFP
• Petróleo fecha com salto 9% com novas ameaças do Irã à navegação no Estreito de Ormuz
• Guarda Revolucionária do Irã promete 'golpes severos' e reforça bloqueio do Ormuz
"Reconstruímos nosso exército, é uma das razões para estarmos indo tão bem no Irã", disse o presidente, mencionando ainda as ações do país na Venezuela.