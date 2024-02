A- A+

guerra na ucrânia Situação é 'crítica' em Avdiivka, epicentro dos combates no leste da Ucrânia Segundo Barabash, prefeito da cidade, grupos de soldados russos entram em Avdiivka provocando confrontos isolados com o Exército ucraniano nas ruas

O prefeito de Avdiivka, cidade no leste da Ucrânia que há meses é alvo de uma ofensiva russa, descreveu nesta terça-feira (6) uma "situação crítica em algumas zonas", com isolados "combates na rua" com grupos de soldados russos.

"A situação na cidade é muito complicada, muito tensa. Se, há várias semanas, dizemos que a situação está muito difícil, mas sob controle, agora a situação está muito difícil e, em algumas zonas, crítica", afirmou o prefeito Vitali Barabash em declarações à televisão.

Segundo Barabash, grupos de sabotadores e de soldados russos "entram na cidade", provocando confrontos isolados com o Exército ucraniano nas ruas.

"Isso não significa que tudo esteja perdido", ressaltou o prefeito, ao afirmar que o Exército russo "dirige inúmeras forças para nossa cidade".

Houve "50 disparos em massa de obuses" contra Avdiivka nesta terça, relatou, acrescentando que, apesar dos combates e da destruição, ainda restam 945 civis nessa cidade industrial.

O canal DeepState no Telegram, próximo do Exército ucraniano e seguido por mais de 600.000 pessoas, referiu-se a um dia "extremamente difícil" no norte de Avdiivka, onde "a situação continua se deteriorando".

"Os combates continuam na maioria das posições. Em alguns lugares, o inimigo conseguiu avançar e, em outros, as forças de defesa conseguiram repelir os ataques", informou.

O jornalista ucraniano Yuri Butusov, que publica regularmente notícias do "front", disse no Telegram nesta terça-feira que os defensores de Avdiivka "lutam desesperadamente" e "faltam literalmente de tudo".

Há meses, as forças russas tentam cercar a cidade, onde os soldados ucranianos estão entrincheirados em posições fortificadas. É um dos pontos quentes da frente de batalha desde o fracasso da contraofensiva ucraniana no verão (boreal) passado.

