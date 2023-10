A- A+

Guerra Situação em Gaza está se tornando "mais desesperadora", alerta chefe da ONU António Guterres manifestou preocupação com a intensificação das operações militares de Israel na região

O secretário-geral da ONU, António Guterres, manifestou este domingo a sua preocupação com a situação “cada vez mais desesperadora” na Faixa de Gaza, lamentando que Israel tenha “intensificado as suas operações militares” no enclave palestiniano.

— A situação em Gaza está a tornar-se cada vez mais desesperadora, de hora em hora. Lamento que, em vez de uma pausa humanitária cruelmente necessária, apoiada pela comunidade internacional, Israel tenha intensificado as suas operações militares — declarou Guterres durante uma visita à capital Katmandu, no Nepal.

O responsável descreveu como “totalmente inaceitável” o número de civis mortos e feridos na guerra entre Israel e o Hamas.

O conflito foi desencadeado pelo ataque sangrento que o movimento islâmico palestino realizou em território israelense no dia 7 de outubro, que deixou 1.400 mortos, a maioria civis. O Hamas também fez cerca de 230 pessoas como reféns, segundo autoridades israelenses.

Israel respondeu a esse ataque com uma campanha de bombardeios na Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, que até agora deixou mais de 8 mil mortos, também na sua maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do movimento palestiniano.

Reiterando o seu apelo a um “cessar-fogo humanitário imediato” na Faixa de Gaza, o chefe da ONU apelou “à prestação de ajuda humanitária sustentada numa escala que satisfaça as necessidades da população” do território palestiniano.

— O mundo está a testemunhar uma catástrofe humanitária que ocorre diante dos nossos olhos — disse Guterres em Katmandu. — Mais de dois milhões de pessoas, que não têm para onde ir em total segurança, são privadas dos elementos essenciais da vida, como comida, água, abrigo e cuidados médicos, enquanto são sujeitas a bombardeamentos incessantes — acrescentou o secretário-geral da ONU.

Dez nepaleses morreram durante a guerra entre Israel e o Hamas e outro está desaparecido.

