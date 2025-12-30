A- A+

MUNDO Situação humanitária em Gaza continua "catastrófica", afirmam dez países Ministros disseram que "1,3 milhão de pessoas ainda precisam urgentemente de ajuda para encontrar abrigo"

Os ministros das Relações Exteriores de dez países expressaram, nesta terça-feira (30), sua "grave preocupação" com a "nova deterioração da situação humanitária" na Faixa de Gaza, classificando-a como "catastrófica".

"Com a chegada do inverno, a população civil de Gaza enfrenta condições terríveis, com fortes chuvas e queda de temperaturas", afirmaram os ministros das Relações Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Islândia, Japão, Noruega, Suécia, Suíça e Reino Unido em uma declaração conjunta divulgada pelo ministério britânico.

Os ministros acrescentaram que "1,3 milhão de pessoas ainda precisam urgentemente de ajuda para encontrar abrigo" e que "mais da metade das instalações de saúde estão operando apenas parcialmente e enfrentam escassez de equipamentos e suprimentos médicos essenciais".

"O colapso total da infraestrutura de saúde deixou 740 mil pessoas vulneráveis a inundações tóxicas", detalha o comunicado.

Os ministros expressaram satisfação com os avanços alcançados para pôr fim ao derramamento de sangue em Gaza e garantir a libertação dos reféns israelenses.

"No entanto, não perderemos de vista a difícil situação dos civis em Gaza", observaram, instando o governo israelense a tomar medidas "urgentes e essenciais".

A declaração conjunta também apela ao governo israelense para que "assegure que as ONGs internacionais possam operar em Gaza de forma sustentável e dentro de um marco previsível".

Israel implementou procedimentos draconianos de registro para ONGs. Há grande incerteza em torno dessas organizações, que devem saber seu destino até o final do ano.

"Com a aproximação de 31 de dezembro, muitas ONGs internacionais consolidadas que são parceiras correm o risco de terem seus registros cancelados devido às novas exigências restritivas do governo israelense", afirma o comunicado.

Eles também pediram que a ONU e seus parceiros possam continuar seu trabalho em Gaza e a suspensão das "restrições irrazoáveis às importações consideradas de uso duplo", incluindo equipamentos médicos e de abrigo.

Os ministros das Relações Exteriores também pediram a abertura das passagens de fronteira para aumentar o fluxo de ajuda humanitária.

Embora tenham saudado a abertura parcial da passagem de Allenby, observaram que outros corredores para o transporte de mercadorias permanecem fechados ou com severas restrições para a ajuda humanitária, incluindo Rafah.

