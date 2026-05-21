Situação humanitária em Gaza continua catastrófica, alertam ONGs
Persistem importantes discrepâncias entre os compromissos de Israel e a realidade enfrentada pelos palestinos, disseram representantes das organizações
Mais de seis meses depois de as Nações Unidas aprovarem um plano de paz para a Faixa de Gaza, a situação humanitária nesse território palestino continua catastrófica, afirmaram nesta quinta-feira (21) três ONGs internacionais, que instaram Israel a respeitar suas obrigações.
Persistem importantes discrepâncias entre os compromissos de Israel e a realidade enfrentada pelos palestinos, disseram representantes da Oxfam, Save the Children e Refugees International a jornalistas.
“Israel continua negando à maioria das organizações de ajuda mais experientes a entrada de suprimentos essenciais, como tubulações para reparar os sistemas de água, abrigo, materiais e medicamentos nas quantidades necessárias”, disse Abby Maxman, presidente da Oxfam América.
“Isso acontece apesar das promessas de reconstrução, desenvolvimento econômico e prosperidade a longo prazo”, acrescentou.
A violência também continuou sem trégua, com ataques israelenses incessantes, segundo Teresa Soldner, uma cirurgiã americana que retornou recentemente de Gaza.
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“Pacientes com traumatismos continuaram chegando todos os dias em que estive em Gaza”, contou Soldner. “Acredito que o sistema de saúde palestino foi absolutamente devastado.”
Em novembro de 2025, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que respaldava o plano de paz apoiado pelos Estados Unidos, o qual previa a retomada da ajuda humanitária.
“Crianças com desnutrição aguda grave ainda chegam às nossas clínicas de saúde”, disse Janti Soeripto, da Save the Children, apontando que os números aumentaram de janeiro a abril.
Sem um sistema educacional em funcionamento, mais de “600 mil crianças ficarão fora da escola pelo terceiro ano consecutivo”, acrescentou Soeripto.
De acordo com Maxman, a falta de materiais de sanitização e higiene faz com que as famílias estejam expostas a doenças devido ao esgoto a céu aberto, e os sistemas e serviços de água e saneamento continuam destruídos ou em más condições.