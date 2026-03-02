A- A+

SAÚDE Situação "rara": Espanha notifica OMS sobre caso humano de gripe suína na Catalunha Autoridades sanitárias afirmam que não há indícios de transmissão sustentada entre pessoas e avaliam que o risco à população é baixo

Autoridades de saúde catalãs notificaram a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a detecção de um caso humano de infecção pelo vírus da gripe suína variante A (H1N1) na província de Lleida, no nordeste da Espanha.

A situação é considerada rara, e os especialistas avaliam que o risco de disseminação na população permanece muito baixo. A informação foi divulgada pelo jornal El País e confirmada posteriormente pela Reuters.

O paciente afetado é um homem de 83 anos, identificado no âmbito da vigilância epidemiológica de vírus gripais. Ele procurou atendimento médico por outras condições de saúde e não apresentava sintomas respiratórios típicos de gripe no momento da detecção. Amostras colhidas durante o atendimento retornaram positivas para gripe suína A (H1N1) após exames laboratoriais, incluindo PCR e sequenciamento genético.

Segundo a mídia internacional, o caso foi comunicado ao Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias (CCAES) em 13 de fevereiro e imediatamente transferido à OMS, em conformidade com os Regulamentos Sanitários Internacionais.



Autoridades sanitárias destacam que nem o paciente nem seus contatos tiveram exposição conhecida a porcos, fazendas ou ambientes animais que normalmente levariam à infecção. A ausência de vínculo com suínos sugere a possibilidade de transmissão entre pessoas, embora isso ainda esteja sendo investigado.

Nenhuma transmissão secundária foi detectada até o momento e todos os contatos próximos permanecem assintomáticos e com testes negativos.

Especialistas espanhóis ressaltam que infecções humanas por vírus da gripe suína são incomuns e normalmente associadas a contato direto com animais. A transmissão sustentada entre humanos é rara, e os dados atuais não apontam para uma circulação comunitária do vírus.

Veja também