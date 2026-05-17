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"Six seven" do papa Leão: entenda a trend que pontífice participou em vídeo viral; veja vídeo

Vídeo foi publicado pelo padre genovês Don Roberto Fiscer no TikTok

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Papa Leão faz trend "Six seven" para grupo de crianças Papa Leão faz trend "Six seven" para grupo de crianças  - Foto: TikTok/Reprodução

O Papa Leão XIV viralizou no TikTok, neste sábado (16), fazendo a trend do “six seven”. O vídeo, publicado pelo padre genovês Don Roberto Fiscer, já acumula mais de 15 milhões de visualizações na rede.

Nas imagens, o padre, ao lado de crianças, pede ao Papa que reproduza o gesto do meme com as mãos. O pontífice atende ao pedido com um sorriso, para a alegria dos pequenos. A gravação foi feita no Salão das Bênçãos, no Palácio Apostólico do Vaticano, durante uma cerimônia no sábado.

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Entenda a trend
A moda começou a partir de uma música, “Doot Doot”, do rapper Skrilla, que fala dos números em referência a uma rua de Chicago. Mas se popularizou em um jogo de basquete, com o jogador LaMelo Ball, do Charlotte Hornets, quem tem 2m de altura, ou 6 pés e 7 polegadas, nas medidas usadas nos Estados Unidos.

Depois, um menino americano apareceu em um vídeo, comemorando um ponto em uma partida também de basquete com o meme. A partir dali, o conteúdo viralizou. A expressão chegou a ser eleita a palavra do ano por um dicionário inglês, no fim de 2025.

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Nas escolas, quando o professor pede para os alunos abrirem na página 67 ou simplesmente fala o número seis, já é suficiente para os estudantes começarem a se movimentar e reproduzir o meme. Ele é classificado como um conteúdo “brain rot” (“cérebro podre”), ou seja, que não tem um significado ou sentido específico, é apenas uma espécie de código das crianças e adolescentes para repetirem o movimento.

Em geral, as modas que ganham o TikTok e outras redes têm uma vida útil. Mas o "6 7" está mostrando que vai mesmo marcar uma geração. Ana Paula Santos, assessora pedagógica também da Currículo Be, percebe que a brincadeira já dura alguns meses entre os alunos e está até aumentando de público.

— Eu nunca vi uma trend durar tanto tempo, escutei em setembro do ano passado e ainda não acabou. Aqui no Leblon, é febre. Eles fazem toda vez que algum professor cai na besteira de falar os tão temidos números. Antes era só no Ensino Fundamental 2 (alunos entre 11 e 14 anos de idade), mas agora até no Ensino Fundamental 1 (alunos entre 6 e 10 anos de idade) acontece — relata Ana Paula.

O meme chegou também a inspirar músicas no Brasil, como a "Six Seven", da cantora Laurinha Costa, em que ela canta um refrão descrevendo uma equação passada por uma professora em que o resultado é justamente 67.

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