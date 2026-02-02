Seg, 02 de Fevereiro

Snapchat bloqueia 415.000 contas de menores de 16 anos na Austrália

Lei que impede o acesso de usuários menores de idade as redes sociais entrou em vigor em 10 de dezembro de 2025

Snapchat bloqueia 415.000 contas de menores de 16 anos na Austrália - Foto: AFP

O Snapchat bloqueou 415.000 contas ao abrigo da proibição de redes sociais para menores de 16 anos na Austrália, informou a empresa nesta segunda-feira(2), mas alertou que alguns jovens podem estar driblando a tecnologia de verificação de idade.

A plataforma instou as autoridades australianas a obrigar as lojas de aplicativos a verificar a idade dos usuários como uma “medida adicional de proteção” dentro desta ofensiva, pioneira no mundo.

Plataformas como Snapchat, Meta, TikTok e YouTube devem impedir que usuários menores de idade tenham contas segundo a legislação que entrou em vigor em 10 de dezembro.

As empresas estão sujeitas a multas de 49,5 milhões de dólares australianos (cerca de 177 milhões de reais) caso não adotem “medidas razoáveis” para restringir o uso dos aplicativos a maiores de 16 anos.

No mês passado, o órgão regulador australiano eSafety informou que os gigantes de tecnologia já haviam bloqueado 4,7 milhões de contas, obtendo “resultados significativos”.

No fim de janeiro, o Snapchat afirmou ter bloqueado ou desativado 415.000 contas na Austrália pertencentes a menores de 16 anos.

“Continuamos bloqueando contas diariamente”, afirmou em um comunicado online. Mas a lei apresenta “brechas significativas”, apontou o Snapchat, argumentando que a tecnologia de verificação de idade só funciona com uma margem de dois a três anos.

“Isso significa que alguns jovens menores de 16 anos poderiam contornar as proteções, ficando potencialmente com menos salvaguardas, enquanto outros com mais de 16 poderiam perder o acesso por engano”, advertiu.

