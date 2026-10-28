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Internet Snapchat vai a julgamento nos EUA por vício de jovens em redes sociais Nos últimos anos, milhares de processos foram movidos em tribunais locais, estaduais e federais dos Estados Unidos com acusações relacionadas a supostos danos a crianças e adolescentes

A plataforma de mensagens Snapchat vai se defender pela primeira vez em um tribunal contra acusações de vício de jovens em redes sociais, juntamente com o Instagram (Meta), em um julgamento que começou nesta quarta-feira (28), na cidade americana de Los Angeles.

Nos últimos anos, milhares de processos foram movidos em tribunais locais, estaduais e federais dos Estados Unidos com acusações relacionadas a supostos danos a crianças e adolescentes causados por essas plataformas.

A seleção dos jurados começou hoje e as audiências devem acontecer de 4 de novembro até meados de dezembro. A Snap, dona do Snapchat, e a Meta podem optar por um acordo antes do veredito.

Os responsáveis pela Meta e pela Snap - Mark Zuckerberg e Evan Spiegel - devem depor em meados de novembro, assim como o chefe do Instagram, Adam Mosseri, segundo os advogados das partes demandantes, que acusam as plataformas de terem sido projetadas para gerar dependência, às custas de depressão, ansiedade, transtornos alimentares e automutilação.

S.J., 16, de Illinois, fechou um acordo com a Meta e mantém seu processo apenas contra a Snap. Já K.D.B., 18, do Mississippi, dirige-se contra os dois grupos. Um juiz estadual da Califórnia consolidou em um único julgamento os dois casos, que devem servir de referência para a resolução de milhares de processos reunidos no estado.

O Snapchat "abre na câmera, não em um feed", e essas acusações "distorcem fundamentalmente" a experiência das demandantes, disse à AFP um porta-voz da Snap.

"A saúde mental de um jovem é moldada por vários fatores", ressaltou a Meta, que defende que a demandante "usou muito mais o TikTok do que o Instagram ou Facebook".

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