Pernambuco SNPTEE abre inscrições para maior evento do setor elétrico da América Latina, no Recife 28ª edição do encontro será realizada entre os dias 19 e 22 de outubro, no Recife Expo Center, no bairro de São José, área central da capital pernambucana

O Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE) está com inscrições abertas para sua 28ª edição, que será realizada entre os dias 19 e 22 de outubro, no Recife Expo Center, no bairro de São José, área central da capital pernambucana.

O evento, promovido pelo CIGRE-Brasil e coordenado pela Eletrobras, reunirá mais de 3 mil profissionais do setor elétrico, incluindo engenheiros, pesquisadores, acadêmicos e representantes da indústria e do governo. O objetivo é debater desafios e apresentar soluções inovadoras para a produção e transmissão de energia.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do evento (acesse aqui) e garantem acesso às sessões técnicas e à ExpoSNPTEE, além de material completo e participação na Sessão Solene e no Coquetel de Abertura, no dia 19, a partir das 18h, e da Confraternização no dia 22. Sócios do CIGRE-Brasil terão condições especiais de inscrição.

Debates estratégicos e feira de negócios

Considerado o maior evento técnico do setor energético da América Latina, o SNPTEE abordará temas como segurança elétrica na Região Nordeste, uso de compensadores síncronos, ressonância em parques eólicos, além de modelagem e validação de conversores no Sistema Interligado Nacional (SIN).

O evento também discutirá simulações híbridas para análise da conformidade de reguladores de velocidade em eventos sistêmicos do SIN.

Ao todo, serão 98 temas estratégicos, organizados em 16 grupos de estudo e quatro painéis especiais, com foco em transição energética e seus desafios, geração descentralizada e seus desafios, oferta e demanda de mão de obra especializada em tempos de transição energética, flexibilidade operativa no SIN: a importância das UHEs, UHRs e sistemas de armazenamento no SIN, geração térmica, eficiência energética, linhas de transmissão, inovação tecnológica, sustentabilidade e regulação setorial.

Para o diretor-presidente do CIGRE-Brasil, João Carlos de Oliveira Mello, o SNPTEE tem um papel essencial na troca de conhecimento e na busca por soluções para os desafios energéticos do país.

"O setor elétrico está passando por transformações profundas, e o SNPTEE é o ambiente ideal para debater essas mudanças e propor caminhos que promovam confiabilidade, segurança e eficiência no sistema elétrico brasileiro", afirmou Mello.

Além das discussões técnicas, o SNPTEE promoverá uma feira de negócios com cerca de 100 expositores, criando oportunidades de networking e parcerias estratégicas entre os principais players do setor elétrico.

O evento ocorre em um momento estratégico, diante da expansão das energias renováveis e da necessidade de modernização da infraestrutura elétrica para acompanhar a transição energética.

"Nosso objetivo é reunir os principais especialistas do setor para discutir tendências, compartilhar experiências e apontar soluções que contribuam para o desenvolvimento sustentável do setor elétrico nacional", concluiu o presidente do CIGRE-Brasil.

Sobre o XXVIII SNPTEE

O Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE) é o maior evento técnico da América Latina voltado ao setor elétrico, promovido pelo Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (CIGRE-Brasil) e coordenado pela Eletrobras.

Desde sua primeira edição, o SNPTEE se tornou um fórum essencial para engenheiros, pesquisadores, empresas e profissionais do setor, promovendo discussões sobre os avanços e desafios na produção e transmissão de energia elétrica.

Com foco em temas como energias renováveis, eficiência energética, inovação tecnológica e desenvolvimento de infraestrutura, o SNPTEE contribui para o intercâmbio de conhecimento e para o fortalecimento da cadeia produtiva de energia elétrica no Brasil e na América Latina.

