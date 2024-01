Só acredito vendo: rato é flagrado arrumando galpão de fotógrafo; veja vídeo

A- A+

Um ratinho foi flagrado arrumando o galpão de um homem quase todas as noites, durante dois meses. Segundo o site "The Guardian", o fotógrafo da vida selvagem Rodney Holbrook, do País de Gales, notou que objetos que ele deixava fora do lugar estavam sendo misteriosamente colocados de volta numa caixa durante a noite. Não acredita? Pois veja com seus próprios olhos no vídeo abaixo!





Holbrook montou uma câmera de visão noturna em sua bancada de trabalho, para descobrir o que estava acontecendo, e capturou imagens que lembram as do filme de animação de 2007 "Ratatouille", em que um roedor cozinha secretamente em um restaurante.

O fotógrafo, de 75 anos, disse à BBC: "Isso vem acontecendo há meses. Eu o chamo de Welsh Tidy Mouse. Eu não conseguia acreditar quando vi que o rato estava arrumando. Ele moveu todo tipo de coisa para dentro da caixa, pedaços de plástico, porcas e parafusos. Não me preocupo mais em arrumar nada, pois sei que ele vai cuidar de tudo".

