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Violência Só dois Estados tiveram aumento de assassinatos País Conforme o estudo, praticamente dois terços dos Estados (18) tiveram taxa de homicídios acima da média nacional. Amapá (45,7), Bahia (40,9), Pernambuco (37,3) e Alagoas (35,9) têm os maiores indicadores

O Atlas da Violência aponta que só dois Estados tiveram aumento de homicídios registrados em 2024 em relação ao ano anterior. O Ceará registrou 3.163 assassinatos no ano, alta de 5,7% ante 2023. Com isso, a taxa para cada 100 mil habitantes no Estado saltou para 34,3. Já no Maranhão foram 2 167 casos, alta de 7,9% - taxa de 31,1.

De resto, as outras unidades federativas tiveram melhora ou manutenção nos números. Em São Paulo, os registros foram de 3 043 para 3.041, o que manteve a taxa sem oscilar e a menor do País (6,6). As quedas mais intensas ocorreram em Amapá (-30,0%), Tocantins (-26,7%), Sergipe (-24,8%) e Roraima (-22,8%). No caso do número absoluto de homicídios, as maiores quedas foram no Rio, com menos 772 casos, na Bahia, com menos 555, e no Rio Grande do Sul, com redução de 280.

Conforme o estudo, praticamente dois terços dos Estados (18) tiveram taxa de homicídios acima da média nacional. Amapá (45,7), Bahia (40,9), Pernambuco (37,3) e Alagoas (35,9) têm os maiores indicadores. São Paulo teve o menor índice (6,6), seguido por Santa Catarina (8,1), Distrito Federal (10,3) e Minas (12,8). Os principais aumentos foram em Ceará (28,0%), Maranhão (25,9%) e Piauí (20,5%). Já os Estados com os maiores recuos foram Acre (-47,9%), Sergipe (-47,0%), Goiás (-43,0%).

O estudo ainda mostra que a Bahia concentra metade das 20 cidades mais violentas com 100 mil habitantes ou mais - Salvador é a única capital na lista, com 52,7 homicídios por 100 mil habitantes. As capitais com menores índices são Florianópolis (9,7), Brasília (10,9), Curitiba (13,2) e Goiânia (14,7). Em 5.º lugar está São Paulo (15,3).

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará diz que, neste ano, com investimentos do Estado e intensificação das ações policiais, houve queda nos índices de mortes por crimes violentos e de crimes contra o patrimônio. Já a Secretaria da Segurança Pública do Maranhão diz que os dados do Ministério da Justiça, que levam em conta estatísticas policiais, apontam redução das mortes violentas no Estado nos últimos anos. "Em 2023, foram registrados 2.104 casos. Em 2024, o número caiu para 2.050, redução de 2,5%. Já em 2025, o Estado registrou 1.938 casos, representando nova redução de 5,5% em relação ao ano anterior", afirma.

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