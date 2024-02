"Só queria salvar a vida delas", diz jovem que resgatou mãe e dois bebês durante enchente

A- A+

"Não pensei em nada, só queria salvar a vida delas". A frase é do auxiliar de logística Marcos Vinicius de Souza Vasconcelos, de 20 anos. Na noite desta quarta-feira (21), enquanto voltava do trabalho no ônibus da empresa e passava por Nova Aurora, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o rapaz se deparou com uma enchente que alagou ruas do bairro e arrastou carros. Em um deles, estavam uma mãe e duas bebês, irmãs gêmeas, de apenas 1 ano.

Todo o resgate foi filmado e durou cerca de cinco minutos.

o vídeo



a diferença de SEGUNDOS pic.twitter.com/FVUSe3biwf — luiz 我 (@luizfejunior) February 22, 2024

"O ônibus da empresa mudou a rota porque para onde íamos estava cheio de água. O ônibus seguiu pelo bairro da Alvora e enguiçou. O carro dessa mulher estava na frente e sendo levado pela água. Vi a mulher gritando que estava com criança dentro do carro. A gente foi para porta e ajudamos ela" contou Marcos.

Ele detalhou como conseguiu fazer o resgate:

"Eram dois bebês gêmeos de um ano. A mãe tinha aproximadamente 40 anos. O resgate durou cinco minutos. As meninas (outras passageiras) queriam ajudar, mas elas não conseguiram descer do ônibus. Eu fui, coloquei o pé na roda do carro e peguei as crianças. Eu só queria tentar ajudar e salvar as crianças."

Segundo Marcos, a mãe agradeceu. Ele afirmou, ainda, que não consegue dimensionar o que aconteceu.

atualizações:



na verdade eram duas bebês, GÊMEAS!



consegui esse outro vídeo que mostra todo o acontecimento de um ângulo diferente, que anjo pic.twitter.com/erKAduSF1q — luiz 我 (@luizfejunior) February 22, 2024

"A ficha ainda está caindo" disse.

O auxiliar de logística contou que ele e sua família sofreram perdas em consequência da enchente e estão sem móveis e geladeira:

"Qualquer chuva aqui sempre alaga. Todo começo de ano a gente perde móveis. Essa já é a segunda enchente que a gente perde móveis."

No vídeo que mostra o resgate, é possível ver a mãe e as crianças sendo puxadas pelo braço por Marcos para um lugar seguro. Logo depois, o carro é levado pela enxurrada.

Em outro ângulo, é possível ver Marcos Vinícius apoiado com a perna esquerda na escada de entrada do ônibus, e com a direita segurando a traseira do veículo. Ele puxa primeiro uma criança, que está aos prantos, e depois ajuda a mulher. Ambas são colocadas dentro do coletivo.

