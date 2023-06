A- A+

Paraná "Só via as faíscas do revolver saírem", lembra estudante que presenciou ataque em colégio no Paraná Uma adolescente de 16 anos foi atingida e morreu no local. Um menino, de idade não divulgada, ficou ferido e foi socorrido em estado grave

Uma estudante do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, na cidade de Cambé, no Paraná, relatou o momento em que um ex-aluno da unidade de ensino entrou no local e fez disparos de arma de fogo, na manhã desta segunda-feira (19).

De acordo com o governo do Paraná, na ação, uma adolescente de 16 anos foi atingida e morreu no local. Um menino, de idade não divulgada, ficou ferido e foi socorrido em estado grave.

"Escutamos três tiros, tipo bombinha. Quando viramos, tinha um menino na fresta do portão. Aí a gente falou, não vamos fazer barulho e correr. Na hora que a gente viu, ele já tinha passado, por outro lado. Só via as faiscas do revolver saírem", relatou a estudante Isabela Laurentino, à RPC, afiliada da TV Globo.

Na entrevista, a aluna contou que o diretor da escola pediu que os estudantes entrassem nas salas para se esconder, mas alguns correram para a frente da escola.

"Um casal de jovens estava jogando ping-pong, a mesa fica do lado de fora, na hora que o menino olhou para trás e viu que era um menino com o revólver e ele abaixou, nessa hora, um tiro veio e bateu na menina. Eu só vi ela caindo dura no chão. Foi horrível", lembrou Isabela.

O criminoso, que não teve o nome e idade divulgados, é um ex-estudante da unidade de ensino, que teria ido até o local solicitar documentos e fez os disparos. Ele foi preso.

Após o crime, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), decretou luto oficial de três dias e lamentou o ataque. "É um dia triste para todos os paranaenses. Um dia de luto e tristeza pelo que ocorreu na escola estadual de Cambé. Também quero me solidarizar com as famílias e toda a comunidade escolar", afirmou Ratinho Junior.

Nas redes sociais, o presidente Lula também se manifestou sobre o ocorrido:

"Recebo com muita tristeza e indignação a notícia do ataque no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná. Mais uma jovem vida tirada pelo ódio e a violência que não podemos mais tolerar dentro das nossas escolas e na sociedade. É urgente construirmos juntos um caminho para a paz nas escolas. Meus sentimentos e preces para a família e comunidade escolar", publicou Lula.

— Lula (@LulaOficial) June 19, 2023

Ainda segundo o governo do Paraná, as aulas no Colégio Estadual Professora Helena Kolody foram suspensas até a semana que vem. Além disso, as aulas das demais escolas estaduais de Cambé também foram suspensas até a quarta-feira (21).

