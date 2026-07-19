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Ataque Soam as sirenes de alerta aéreo no Bahrein País tem sido alvo, nos últimos dias, de ataques iranianos

As sirenes de alerta aéreo soaram na noite de domingo para segunda-feira (20) no Bahrein, anunciou o Ministério do Interior. '' Uma sirene soou.

Os cidadãos e residentes são convidados a manter a calma e dirigir-se ao local seguro mais próximo”, escreveu o ministério no X.

O país, que abriga uma importante base militar dos Estados Unidos, tem sido alvo, nos últimos dias, de ataques iranianos.

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